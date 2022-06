Mercadona retira un producto que llevas años comiendo por no informarte de esto en la etiqueta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una nueva alerta alimentaria con relación a uno de los productos de Mercadona. Se trata de unas semillas de chía de la marca Hacendado que presentan soja sin declarar en su etiquetado, Mercadona retira este producto e informa a sus consumidores a través de un comunicado.

Mercadona retira este producto

Esta entidad informa a los consumidores sobre la presencia de este alérgeno no etiquetado y recomienda a los alérgicos que no la consuman si la tienen en casa, para evitar posibles reacciones o riesgos derivados del consumo.

La misma empresa fabricante, Pedon S.P.A, proveedora de Mercadona, fue la que informó sobre el error de etiquetado en este producto a las autoridades responsables. Esta falla se detectó al realizar un autocontrol de los productos de la marca y la cadena de supermercados Valenciana ha decidido retirar todos los todos de este producto por precaución.

El producto afectado es la Chía y se comercializa en bolsas de 150 gramos bajo la marca Hacendado. Por el momento, la alerta afecta a todos los lotes y estos se han distribuido por toda España, por ello, se aconseja a los alérgicos o sensibles a esta sustancia no incluirla en sus alimentos de consumo.

Mercadona ha informado de la situación a sus consumidores a través de un comunicado en su página web. Afirman que este producto no implica ningún riesgo para la población no alérgica a la soja, no obstante, actúan con precaución y retiran todos los lotes de sus lineales hasta que se resuelva la situación.

Los consumidores afectados que ya han comprado uno de estos productos podrán reclamar el reintegro completo del importe en todas las tiendas de la conocida cadena de supermercados. No obstante, la AESAN recuerda a la población que el consumo de este producto no supone ningún riesgo detectado para el resto de la población.

La soja, uno de los alérgenos más comunes

La soja es uno de los alérgenos de obligado etiquetado en los productos, así como el gluten, el huevo o el pescado, entre muchos otros alimentos. Estos deben señalarse para garantizar un consumo seguro para las personas que tengan alergia o sensibilidad a los mismos. Estos alimentos forman parte de los alérgenos más comunes y se debe informar a los consumidores, incluso si solo existe la sospecha de contaminación cruzada.

Entre los síntomas más frecuentes de alergia a la soja frente a su consumo se encuentran las erupciones cutáneas, los picores en la boca o los problemas digestivos. La gravedad puede variar según la persona y la cantidad de soja consumida, no obstante, una pequeña cantidad ya puede ser desencadenante de una reacción alérgica en el cuerpo.

La soja se encuentra presente en una amplia gama de productos de los supermercados, así como los frutos secos o el gluten, por ello, es esencial fijarse en los etiquetados de todos ellos, evitando así su consumo. Es de imperiosa necesidad que todos los productos tengan los grupos de alérgenos detectados etiquetados de manera clara en el producto, es por ese motivo que Mercadona retira el producto afectado.