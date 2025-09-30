La deuda pública de España ha vuelto a tocar otro máximo histórico al situarse en los 1,691 billones de euros en el segundo trimestre del año, según ha informado este martes el Banco de España. En términos relativos con el Producto Interior Bruto (PIB), el endeudamiento de las administraciones públicas se ha mantenido, pero esto es sólo el conocido como efecto denominador. Al crecer la economía, el peso relativo de la deuda no cambia, pero esta sigue subiendo a niveles nunca vistos.

En ese sentido, según el Protocolo de Déficit Excesivo, el endeudamiento de España se situó en el 103,4% del PIB. Así, este porcentaje se mantiene inalterado respecto al registrado en el primer trimestre de 2025 y baja en 1,8 puntos frente al 105,2% del segundo trimestre de 2024, aunque se sitúa por encima del dato anotado a finales de 2024 (101,6%).

El Gobierno estima que la ratio de deuda pública sobre el PIB cerrará 2025 en el 101,7%, con una senda descendente en los próximos años: 98,4% en 2027, 90,6% en 2031 y 76,8% en 2041. No obstante, estas proyecciones no coinciden con las de organismos independientes.

Además, pese a este ajuste gradual, las proyecciones no concretan en qué momento España podría situar su deuda por debajo del umbral del 60% considerado «prudente» por Bruselas.

La deuda pública, en máximos

En valores absolutos, la deuda aumentó en 23.546 millones de euros en comparación con el primer trimestre del año (+1,4%). En términos interanuales, frente al segundo trimestre de 2024, el endeudamiento se incrementó en 65.254 millones, un 4% más.

Por subsectores, el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se situó en 1,548 billones de euros en junio de 2025, lo que representa el 94,7% del PIB, inferior al 95% del primer trimestre y al 96,1% del segundo trimestre de 2024. El crecimiento de la deuda de este subsector en términos interanuales fue del 4,3% y del 1% respecto al trimestre anterior.

Por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el segundo trimestre de 2025 la deuda de las comunidades autónomas fue de 342.805 millones de euros, el 21% del PIB, igual al primer trimestre e inferior al 21,8% del segundo trimestre de 2024. En términos absolutos, el crecimiento interanual fue del 1,6% y del 1,3% frente al primer trimestre.

Cuatro comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (10%), País Vasco (11,2%), Canarias (11,4%) y Madrid (12,3%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 39,9%, seguida de la Región de Murcia (30,2%), Cataluña (29,5%) y Castilla-La Mancha (28,5%).

Por su parte, la deuda de las corporaciones locales se situó en 23.338 millones de euros (1,4% del PIB), un 0,8% inferior al del mismo período del año anterior. Dentro de este subsector, los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 8.000 millones de euros, mientras los que no capitales de provincia acumularon 11.000 millones de euros, y las diputaciones, consejos y cabildos insulares sumaron los 4.500 millones de euros restantes.

En cuanto a los municipios con más de 300.000 habitantes, su deuda conjunta aumentó un 4% respecto al año anterior, alcanzando los 5.500 millones de euros. Entre ellos, el Ayuntamiento de Madrid siguió registrando el mayor volumen de deuda, con 2.110 millones de euros, seguido por Barcelona (1.375 millones) y Zaragoza (540 millones).

Por otra parte, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social se elevó a 126.178 millones, un 8,6% superior al observado un año antes, lo que supone un 7,7% en términos del PIB.

En cuanto a la evolución de la deuda por instrumentos y plazos, la deuda materializada en valores a largo plazo experimentó un crecimiento interanual del 4,6%, mientras que los préstamos a más de un año se redujeron en un 0,8% con respecto a junio de 2024.

Por su parte, la tasa de variación interanual en el segundo trimestre de 2025 de los instrumentos a corto plazo presentó un aumento del 4,6%.

Atendiendo a la distribución del saldo de la deuda según este desglose de instrumentos, en junio de 2025 la deuda se encontraba materializada principalmente en pasivos a largo plazo, al representar un 94,7% del total, siendo especialmente significativo el peso de los valores a largo plazo con un 85%, mientras que el porcentaje de la deuda a corto plazo era de un 5,3%.