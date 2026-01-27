El desempleo sénior se estanca: uno de cada tres parados en España tiene más de 50 años

Los mayores de 50 años continúan encontrando serias dificultades para reincorporarse al mercado laboral, a pesar de la evolución favorable del empleo en España. Así lo reflejan los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y correspondientes al cuarto trimestre de 2025. En concreto, 755.500 personas de 50 años o más se encuentran actualmente en situación de desempleo, lo que supone el 30% del total de parados en España (2.477.100).

Este dato resume el balance del último año para el colectivo sénior. A lo largo de 2025, la EPA muestra que, mientras el mercado laboral ha evolucionado de forma positiva en términos generales, el desempleo entre los mayores de 50 años apenas ha registrado cambios. Trimestre tras trimestre, su peso sobre el total de personas desempleadas se ha mantenido en torno al 30%, lo que confirma que el paro sénior sigue afectando a uno de cada tres desempleados en España.

A esta falta de avances se suma el elevado peso del paro de larga duración. Más de la mitad de las personas desempleadas mayores de 50 años, el 53%, llevan 12 meses o más buscando empleo, lo que en términos absolutos supone 397.900 personas, un dato que evidencia la dificultad de retorno al mercado laboral una vez superada esta franja de edad.

La brecha de género continúa siendo otro de los rasgos estructurales del desempleo sénior. Según la EPA, las mujeres mayores de 50 años concentran el mayor volumen de desempleo, con 437.800 (57%) paradas, frente a 317.800 (42%) hombres en el mismo tramo de edad. Una diferencia que vuelve a poner de manifiesto la doble penalización por edad y género, y que se mantiene prácticamente inalterada a lo largo del año y respecto al anterior.

En este escenario, muchos profesionales mayores de 50 años optan por reinventar su trayectoria, explorar nuevos sectores o redefinir su perfil profesional como vía para acceder a nuevas oportunidades laborales. Ante esta realidad, iniciativas como SAVIA, proyecto impulsado por Fundación Endesa en colaboración con Fundación Máshumano, trabajan desde hace más de siete años para acompañar a estos profesionales en sus procesos de transición laboral y visibilizar su talento, promoviendo un cambio cultural que ponga en valor la diversidad generacional en las empresas.

«Reinventarse profesionalmente a los 50 da vértigo»

En un mercado laboral marcado por una alta concentración de desempleo entre los mayores de 50 años y por una evolución prácticamente bloqueada de estas cifras en el último año, los profesionales sénior se plantean explorar nuevas vías para mantener y recuperar su empleabilidad. La transición hacia otros sectores, la actualización de competencias o la redefinición del perfil profesional se convierten así en elementos habituales en muchas trayectorias laborales a partir de esta edad. Es el caso de Ana María Gutiérrez, de 52 años, sénior de SAVIA, cuya experiencia ilustra tanto las dificultades de este colectivo como las oportunidades que surgen cuando existe acompañamiento en los procesos de transición laboral.

Tras una extensa carrera en multinacionales de gran consumo y del sector TIC, y después de liderar su propia startup de eco foodtech, Ana María se enfrentó a un periodo de incertidumbre profesional y decidió dar un giro a su carrera para enfocarse en el área de sostenibilidad. “Reinventarse profesionalmente a los 50 da vértigo”, reconoce, “no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero la experiencia y el conocimiento que tenemos los perfiles sénior a nuestras espaldas puede capitalizarse de muchas formas”.

En ese proceso, marcado por la incertidumbre, conoció SAVIA Green, el programa de formación de SAVIA para el empleo y el emprendimiento en la economía verde. La formación y la orientación personalizada le permitieron explorar nuevas salidas profesionales y conectar su experiencia previa con ámbitos emergentes como la sostenibilidad y los proyectos ASG (Ambiente Social y Gobernanza). “Me dio una visión global del sector y me ayudó a entender cómo el talento sénior puede abordarlas tanto desde las competencias presentes como desde la incorporación de nuevas que se pueden adquirir”, explica. Actualmente, Ana María trabaja como consultora sénior independiente en proyectos de sostenibilidad, colaborando con empresas y combinando esta labor con la formación en emprendimiento.

La trayectoria de José Ramón Bugarín, de 56 años, es otro ejemplo de cómo el acompañamiento adecuado puede marcar la diferencia en los procesos de cambio profesional y reinvención a partir de los 50 años. Graduado en Ingeniería Industrial, José Ramón desarrolló su carrera durante 25 años en la misma compañía, vinculada al sector industrial, hasta que en 2024 la empresa cerró y se quedó sin empleo.

“El golpe es duro. A estas edades el futuro no es muy halagador y puedes empezar a verlo todo muy negro”, reconoce. En este periodo de desempleo decidió replantear su estrategia profesional y ampliar el foco más allá de su sector de origen. “Quería moverme de sector, aunque fuera más complicado. Preferí arriesgarme y apostar”, explica.

Tras varios meses en búsqueda activa, conoció el programa de orientación laboral SAVIA Impulsa, de SAVIA, que le ayudó a estructurar la búsqueda, revisar su perfil profesional y afrontar la transición con mayor claridad y acompañamiento. Finalmente, esa apuesta por el cambio le permitió reincorporarse al mercado laboral en un ámbito distinto al que había desarrollado la mayor parte de su trayectoria. A día de hoy, José Ramón trabaja como director corporativo de Producción, demostrando que la movilidad sectorial y la actualización de enfoque pueden ser determinantes para seguir en activo más allá de los 50 años.

El estancamiento del desempleo entre los mayores de 50 años pone de relieve la necesidad de avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo, capaz de integrar la experiencia, el conocimiento y la capacidad de adaptación del talento sénior. Impulsar el aprendizaje continuo, facilitar el cambio de sector y eliminar prejuicios asociados a la edad serán factores determinantes para que los profesionales mayores de 50 años formen parte activa de la transformación del empleo en España.