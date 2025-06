Desde que uso la esencia facial de Mercadona todo el mundo me pregunta qué me he hecho en la cara: hidratante y oxigenante

Entre los muchos tratamientos faciales que podemos probar hoy en día, solemos pensar que aquellos que son más caros son los que nos van a llevar a obtener mejores resultados. Sin embargo, esta norma no se cumple en el caso de Mercadona, que lleva años demostrando que muchos de sus cosméticos son de muy buena calidad, manteniendo un precio ajustado. Esto es lo que sucede precisamente con la esencia facial de Mercadona que acaba de ser lanzada, ya he probado, y por la que todo el mundo me pregunta.

Me refiero, en concreto a la esencia facial hidratante y oxigenante Prevent Age Skin de Deliplus, un producto que no levanta sospechas a primera vista pero que guarda una fórmula sorprendentemente eficaz. Y no lo digo sólo por los resultados visibles, sino por cómo se siente la piel desde el primer uso: suave, fresca, revitalizada. Una especie de sensación de bienestar que ha cambiado mi rutina diaria sin grandes complicaciones. Y lo mejor es que se trata de un producto que tiene un precio de apenas 7 euros, por lo que ha conseguido lo que otros no: transformar la textura y el aspecto de mi rostro con un gesto barato, sencillo y rápido. A continuación, te cuento por qué merece tanto la pena.

La esencia facial de Mercadona que está arrasando

El éxito de esta esencia facial de Mercadona no es casual. Su fórmula combina ácido hialurónico, conocido por su capacidad para retener la humedad y rellenar la piel desde dentro, con un activo derivado de la flor de la capuchina, una planta con propiedades oxigenantes que mejora la microcirculación y da un aspecto más fresco y saludable al rostro. Esta combinación no sólo hidrata en profundidad, sino que también alisa y revitaliza la piel, devolviéndole su tono natural.

Además, incorpora la tecnología Micro Capsule Tech, que encapsula los activos para que se liberen de forma progresiva y penetren mejor en la epidermis. ¿El resultado? Una piel visiblemente más descansada, con un brillo saludable (ese que solemos perseguir con filtros en el móvil) y sin necesidad de maquillaje.

El paso invisible que lo cambia todo

Muchos todavía no tienen claro qué es exactamente una esencia. No es un tónico, ni un sérum, ni una crema. Es un paso intermedio entre la limpieza y la hidratación, una especie de puente que prepara la piel para que los tratamientos posteriores penetren mejor. Y aquí está la clave: cuando la piel está bien preparada y equilibrada, todo lo que aplicamos después (serums, cremas, contornos) funciona mejor.

Su textura es ligera, casi acuosa, pero con un punto gelificado que la hace fácil de aplicar y muy agradable. No deja sensación pegajosa, se absorbe en segundos y deja una película suave que no interfiere con el resto de la rutina. Aplicarla con las manos, mediante toquecitos suaves, es suficiente para que cumpla su función.

Resultados visibles desde las primeras aplicaciones

Lo que más sorprende de esta esencia de Deliplus es la rapidez con la que se empiezan a notar los efectos. En pocos días, la piel luce más hidratada, uniforme y luminosa, como si hubiera recuperado su vitalidad natural. Las zonas apagadas se atenúan, las pequeñas líneas de deshidratación se difuminan y el rostro en general parece más despierto, más vivo.

No es magia, es ciencia cosmética bien aplicada. Y cuando se incluye en una rutina básica (limpieza, esencia, sérum, crema y protección solar), el cambio es aún más notable. Para quienes tienen la piel seca o cansada, es un auténtico salvavidas. Y para quienes tienen la piel mixta o grasa, aporta hidratación sin aportar grasa, algo que no todos los productos consiguen.

Una opción accesible y efectiva

Que un producto así esté al alcance de todos en supermercados Mercadona es una suerte. Por 7 euros, ofrece una calidad que no desmerece frente a otras marcas mucho más caras. Además, el envase de 125 ml cunde bastante, ya que con unas pocas gotas basta para todo el rostro y cuello.

Otra ventaja es que puede usarse mañana y noche, y se adapta bien a cualquier tipo de piel. Incluso quienes tienen la piel sensible suelen tolerarla bien, gracias a su formulación respetuosa y sin perfumes agresivos. En definitiva, es una de esas joyas escondidas que demuestran que el cuidado de la piel no tiene por qué ser complicado ni costoso.

Cómo aplicarla para aprovecharla al máximo

El orden sí importa cuando hablamos de cuidado facial. Para que la esencia Prevent Age Skin de Deliplus despliegue todo su potencial, conviene seguir estos pasos:

Limpieza : con un limpiador suave, retira impurezas y deja la piel lista.

: con un limpiador suave, retira impurezas y deja la piel lista. Tónico : equilibra el pH y tonifica, dejando la piel receptiva.

: equilibra el pH y tonifica, dejando la piel receptiva. Esencia : aplica la esencia con las manos, a toques suaves, por todo el rostro.

: aplica la esencia con las manos, a toques suaves, por todo el rostro. Sérum : a continuación, tu tratamiento específico.

: a continuación, tu tratamiento específico. Crema hidratante : para sellar toda la rutina.

: para sellar toda la rutina. Protección solar (de día): nunca puede faltar, incluso si no hay sol.

Esta pequeña rutina, sin complicaciones, es más que suficiente para transformar la piel si se mantiene con constancia.

Lo mejor de todo es que esta esencia no necesita ocasiones especiales. Es perfecta para el uso diario, tanto si tienes una rutina completa como si solo quieres mejorar un poco el aspecto de tu piel. La puedes llevar en el neceser, usarla en viajes, e incluso tenerla en la oficina para un toque rápido de frescor si pasas muchas horas delante del ordenador. Y todo, por sólo 7 euros. ¿A qué esperas para probarla?.