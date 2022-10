Las deportivas Reebok que lleva Shakira en su videoclip y que nos han enamorado

El último videoclip de Shakira, el de la canción ‘Monotonía’, ha dado la vuelta al mundo y se ha posicionado como uno de los videoclips más vistos del año a pesar de tener escenarios tan sencillos como un supermercado. Hoy te mostramos las deportivas Reebok de Shakira en el videoclip de ‘Monotonía’ que puedes comprarte tú misma para llevarlas siempre que quieras… ¡son un éxito en ventas!.

Reebok es una de las firmas deportivas de mayor éxito en todo el mundo, lejos de las todopoderosas Nike y Adidas pero sin duda una marca a tener muy en cuenta cuando necesitas ropa o calzado deportivo ya que ofrece productos de calidad a precios muy competitivos y diseños que realmente merecen la pena.

Estas son las deportivas Reebok de Shakira en el videoclip de ‘Monotonía’

Se trata de las Freestyle Hi, unas zapatillas deportivas de calidad que se sitúan entre las más vendidas de Reebok gracias a su diseño y características. Actualmente tienen un precio de 90€, un importe que bien merece la pena pagar ya que les sacarás muchísimo partido.

Estas deportivas Reebok de Shakira son ideales para combinar con looks deportivos, no sólo para practicar cualquier deporte, también para llevar en el día a día para ir a la universidad o al trabajo, o bien para salir a pasear. Comodísimas y bonitas, son unas zapatillas que resultan una apuesta segura para llevar un look deportivo con mucho estilo y personalidad.

Son zapatillas altas en un completo blanco con el detalle de la bandera de Reino Unido al lado del nombre de la marca. Un diseño moderno y desenfadado con el que irás a la moda, con detalles como mediasuela de EVA y forro de tejido de rizo para disfrutar de una amortiguación ligera para que puedas moverte con total comodidad.

Disponibles en las tallas 35-44, no cabe duda de que estas deportivas Reebok de Shakira son todo un puntazo para combinar con una gran variedad de outfits de diferentes estilos, teniendo además la certeza de que tus pies estarán cómodos durante horas.

‘Monotonía’, uno de los éxitos del año

La nueva canción de Shakira, ‘Monotonía’, se ha convertido en uno de los grandes éxitos del año, siendo en el momento que se publicó la entrada más alta del año a nivel global en Spotify, superada una semana después por lo nuevo de Taylor Swift.

El videoclip de ‘Monotonía’ superó en sus primeras 24 horas los 20 millones de visualizaciones en Youtube, siendo el debut más visto en idioma español en 2022 en la plataforma de vídeos más utilizada en todo el mundo.