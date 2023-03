Delirio total por las tazas virales de Lidl que están volando de las estanterías

Las tazas están presentes en todos los hogares en una gran variedad, en algunos incluso en muchísima cantidad, y es que es uno de esos elementos que despiertan el coleccionismo, sobre todo cuando se trata de algún diseño especial, por el motivo que sea. Hoy te mostramos unas tazas de Lidl que se han hecho virales por un diseño arrollador que triunfa en ventas y que ha desatado una completa locura por conseguirlas… ¡se agolpan en las tiendas para comprarlas!.

Lidl triunfa en varios países gracias principalmente a saber qué poner en su catálogo para arrasar en ventas, en muchos casos con productos que se hacen virales y que causan tal sensación en las redes sociales que incluso se agotan en cuestión de horas tras salir a la venta, como pasó con su robot de cocina, con sus zapatos de tacón o con muchos otros productos.

Las tazas de Lidl que son virales en las redes sociales

Se trata de Tognana Juego de 3 tazas de café, un precioso y súper funcional juego de tazas con una capacidad de 390ml cada una de ellas y que tienen un diseño y un estilazo tan increíble que se ha desatado una completa locura por conseguirlas… y por compartirlas en Instagram. Además de ser una maravilla de tazas, te las puedes llevar con un descuentazo increíble, ya que el juego costaba antes 12,90€ y ahora está rebajadísimo a tan sólo 6,99€, ¡un chollazo que no puedes dejar pasar!.

Estas fantásticas tazas de Lidl son en tres diferentes colores y diseños, todas con el exterior blanco pero el interior en diferente color (amarillo, verde, salmón), además de tener cada una de ellas un mensaje diferente en su parte delantera (‘Coffee is always a good idea’, ‘But first, coffee’ y ‘Happiness is a cup of coffee’). Sin duda son las tazas ideales para desayunar en una diferente cada día y hacerlo siempre con estilo y una sonrisa.

Entre otros detalles se puede destacar también que son tazas que tienen asa y unas medidas de 10 x 11 x 10 cm, presentadas en una caja para tenerlas bien colocadas. Están fabricadas en gres, un material de calidad muy resistente que te permitirá disfrutar de tus tazas durante años si las cuidas bien y evitas golpes y caídas. Ideales para toda la familia, son incluso geniales para regalar y quedar divinamente gastándote menos de 7 euros… y las hay también en un tamaño inferior, aún más baratas.