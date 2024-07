Es definitivo: estos son los bancos que adelantan el pago de las pensiones en julio

Como suele ser habitual cada mes, los bancos adelantarán el pago de las pensiones a final de mes. Esto es una práctica que suelen realizar las entidades bancarias en España, que adelantan el dinero antes de que se lo abone la Seguridad Social para que los millones de pensionistas de España puedan disponer del dinero a final de mes. Durante este mes de julio los clientes del Bankinter cobrarán un día antes que el resto.

El pasado mes de junio la Seguridad Social situó el número de pensionistas en España en un total de 9,2 millones. Un total de 6,4 millones cobran la pensión de jubilación, 956.679 perceptores reciben la incapacidad permanente, 323.278 la de orfandad y 45.500 las que se destinan a la conciliación familiar. Todo ello por lo que respecta a las pensiones contributivas, que están destinadas a las personas que han cumplido con la cotización mínima.

Los que no tienen acceso a este tipo de prestación también pueden acceder a las pensiones no contributivas, que son las ayudas que se realizan a las personas en situación de alta vulnerabilidad que no han podido acceder a la pensión por no cumplir con la cotización. A este tipo de prestación sólo se puede acceder por jubilación o por invalidez y se entregan a cerca de medio millón de españoles. En el último año han subido un 6,9% con el objetivo de reducir la brecha ante las pensiones contributivas.

La fecha en la que pagan los bancos en julio

Así que los 9,2 millones de pensionistas que hay en España podrán cobrar su pensión de este mes de agosto a finales de julio. Lo normal es que las entidades bancarias abonen la cantidad correspondiente en el 25 de cada mes y dependiendo del banco alguno pagará antes o después. Esto es una práctica habitual que realiza cada banco, que adelanta el dinero antes de pague la Seguridad Social. Esta iniciativa comenzó antes de la pandemia y se ha demostrado como efectiva de cara a los pensionistas, que dispone de una mejor salud financiera a final de mes, época de algunos pagos en lo que se refiere a las tarjetas de crédito, por ejemplo.

Por ejemplo, en este mes los pensionistas que tengan la pensión vinculada en Bankinter podrán disponer del dinero a partir del martes 23 de julio. Un día más tarde, el miércoles 24 de julio, podrán cobrar su pensión de agosto los españoles que pertenezcan a CaixaBank y Banco Santander. Un día más tarde, el jueves 25, será el turno para millones de pensionistas del país, siguiendo con la fecha que suele ser habitual de cobro mensual. BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Laboral Kutxa y Abanca serán los pensionistas que cobrarán a partir de este día.

El viernes 26 cobrarán los clientes de EVO Banca Inteligente mientras que los de PiBank se tendrán que esperar hasta el próximo día 1 para cobrar su pensión.

Bankinter: martes, 23 de julio

CaixaBank: miércoles, 24 de julio

Banco Santander: miércoles, 24 de julio

Unicaja Banco: jueves, 25 de julio

BBVA: jueves, 25 de julio

Banco Sabadell: jueves, 25 de julio

Ibercaja: jueves, 25 de julio

ING: jueves, 25 de julio

Abanca: jueves, 25 de julio

Laboral Kutxa: jueves, 25 de julio

EVO Banca Inteligente: viernes, 26 de julio

PiBank: jueves 1 de agosto

Los bancos que premian por las pensiones

Hay una serie de bancos que reportan unos beneficios a los pensionistas en caso de vincular su pensión con una determinada entidad bancaria. Por ejemplo, según recoge 20minutos en datos proporcionados por Kelisto, Ibercaja y Bankinter son los que más gratifican la vinculación de pensiones.

Este banco ofrece 5,09% TAE durante el primer año y un 3,03% TAE en el segundo para los jubilados que domicilien una pensión o una nómina de 600 euros. Por lo que respecta a Bankinter, este banco tiene un apartado específico para los pensionistas que se denomina cuenta pensión. Los jubilados que domicilien una pensión de al menos 800 euros podrán disponer de unos intereses de un 5% TAE en el primer año y un 2% TAE en el segundo por un sueldo en cuenta de 10.000 euros. De esta forma, el ingreso podría ser de 680 euros en caso de domiciliar la pensión con ellos.

Con el objetivo de poder atraer el mayor número de pensionistas estos bancos ofrecen bonificaciones a través de intereses… y también adelantan la fecha de pago en una medida que se ha comprobado que es efectiva para los 9,2 millones de pensionistas que hay en España.