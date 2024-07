Palo a las pensiones: la Seguridad Social confirma la peor noticia

Las pensiones no contributivas puede reducirse en un alto porcentaje en función de los ingresos de la persona o el núcleo familiar. Así lo ha asegurado la Seguridad Social después de que el Gobierno fijara una subida del 6,9% para las prestaciones que se dedican a cubrir a las personas en edad de jubilación o situación de invalidez que no pueden cobrar una pensión íntegra por no cumplir con la cotización.

No haber cotizado ningún día y tener acceso a una ayuda en España es posible gracias a las pensiones no contributivas. Esta ayuda de la Seguridad Social ha subido incluso más este 2024 que las demás pensiones contributivas ya que el Gobierno se ha propuesto reducir la brecha entre ambas en los próximos años. Esta ayuda del ejecutivo está destinada las personas que están en un alta situación de vulnerabilidad que no cumplen los requisitos mínimos de cotización.

Antes que nada hay que tener claro que en España existen dos tipos de pensiones. Por un lado están las contributivas, que son las sabidas de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y conciliación laboral; mientras que por otro lado están las no contributivas, que sólo existen de jubilación e invalidez. Estas están diseñadas para cubrir a las personas que no tienen acceso a ninguna ayuda, que no pueden trabajar por edad o incapacidad, y que no han cotizado lo suficiente a lo largo de su vida.

Según los datos proporcionados por la Seguridad Social correspondientes al pasado mes de junio, de los 9 millones de pensionistas un total de 425,203 reciben las pensiones no contributivas, siendo 280.034 las que acceden a las pensión no contributiva de jubilación 172.169 personas una pensión de invalidez. Como reza la web de la Seguridad Social, «la pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva».

¿Cuándo disminuyen las pensiones de la Seguridad Social?

Las pensiones no contributivas establece un abono de 7.250,60 euros anuales después de la última subida del 6,9%, que es lo equivalente a 517,90 euros en función de la cargas familiares. Esta es la cantidad máxima que puede percibir cada ciudadano (puede pasar los 700 en caso de gran invalidez) que puede ir bajando en caso de los ingresos que pueda ir obteniendo la persona o la unidad familiar.

En el caso de que el beneficiario disponga de rentas o ingresos superiores al 35% del importe anual fijado para la pensión, está se reducirá en función de los ingresos. «Si efectuada la reducción en función de las rentas o ingresos personales, el resultado fuera inferior al 25% del importe de la pensión establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la pensión a reconocer será como mínimo el 24% del importe de la pensión establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (1.812,65 euros anuales)».

De esta forma, en función de los ingresos de los pensionistas podrían llegar a reducirse su pensión a los 1.812,65 euros anuales, lo que equivale a 129,48 euros.

Requisitos para la pensión no contributiva

Las pensiones no contributiva están destinadas a los jubilados o para invalidez y no se permite cobrar dos a la vez. Tampoco será posible compaginar esta pensión con alguna de viudedad, pensión que sí puede compaginar con otras contributivas como la de jubilación, orfandad, incapacidad permanente o conciliación familiar.

Para poder acceder a la pensión no contributiva de jubilación hay que cumplir los siguiente requisitos:

Tener 65 o más años.

Residir legalmente en territorio español, y haberlo hecho durante 10 años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la de solicitud de la pensión, de los que 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Por lo que respecta a la pensión de invalidez, cualquier persona que la solicite tendrá que certificar lo siguiente:

Tener una edad comprendida entre los 18 años y los 65 años.

Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante un período de 5 años, de los que 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Grado igual o superior al 65%.

En los dos supuestos no será necesario haber cumplido unos determinados años de cotización. Cualquier persona que reúna estas condiciones podrá tener acceso a unas pensiones que han subido un 6,9% en el último año conforme al IPC y parece que en los próximos años seguirán subiendo.