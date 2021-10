Al igual que hemos vivido en las últimas semanas la vuelta al cole, ahora es el momento de vivir la vuelta al deporte y es que practicar ejercicio varias veces en semana nos ayudará a ganar en salud. Notarás que duermes mejor, que tienes menos dolores articulares, que no te duele tanto la cabeza y que tienes una mayor agilidad, entre otros efectos. Así que, si aún no has comenzado a hacer ejercicio, ahora es el momento de comenzar y Decathlon te ayudará a ello.

Durante este fin de semana del 15 al 17 de octubre, en la tienda de deporte de Decathlon encontraremos algunas ofertas que nos animarán aún más a calzarnos los zapatos de deporte para hacer ejercicio. ¿Quieres saber cuáles son estas fantásticas ofertas? Pues no te las pierdas a continuación, ¡te las contamos todas!

Ofertazas de Decathlon del 15 al 17 de octubre

El running es uno de los deportes más practicados hoy en día ya que apenas se necesitan materiales, simplemente ropa cómoda y unas buenas zapatillas deportivas. Es por eso por lo que la variedad de ropa para salir a correr es muy grande y a veces cuesta encontrar buenos precios. En Decathlon tendrás durante este fin de semana un descuento genial en esta chaqueta de running para aquellos que salgan a correr muy temprano.

Esta chaqueta se convertirá en un imprescindible para ti ya que es muy cómoda y fácil de llevar, tanto es así que apenas la notarás. El precio es de 16,99 euros, así que aprovecha la oferta y llévate a casa la chaqueta perfecta para salir a correr.

Contar con unas buenas zapatillas deportivas es imprescindible para realizar cualquier tipo de deporte e impedir una lesión. Claro está que las zapatillas deportivas específicas para realizar alguna actividad deportiva suelen ser un poco más caras, de ahí a que siempre recomendemos aprovechar las ofertas de Decathlon.

En este caso, durante los próximos días, encontrarás rebajadas las zapatillas Running Kiprun KD Plus en color gris/negro a un precio de 39,99 euros. Estas deportivas ofrecen una amortiguación extra para que proteger la pisada.

Si lo tuyo es el ciclismo, necesitarás unos guantes para protegerte durante el ejercicio. Estos guantes de ciclismo de carretera están indicados para las temporadas más calurosas durante el verano, el otoño y la primavera. Cuentan con unas almohadillas en las palmas que hacen que sean unos guantes muy cómodos de usar, y con un componente antideslizante que proporciona un buen agarre. Su precio es de 14,99 euros, un precio genial para unos guantes de calidad.

Pero si prefieres hacer deporte en casa no te preocupes, que en Decathlon también encontrarás ofertas en máquinas para hacer deporte como, por ejemplo, esta bicicleta estática con respaldo de Domyos e – Seat, la marca propia de la tienda deportiva.

Esta bicicleta está diseñada para ofrecer una máxima comodidad durante las sesiones de cardio en casa ya que podrás apoyar la espalda. Es ideal para perder peso o hacer algún tipo de rehabilitación sin tener que salir de casa, ¿no es fantástica? Su precio es de 299,99 euros en estos momentos, por lo que podrás disfrutar de una rebaja de 100 euros, que no está nada mal.