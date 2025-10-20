David Martínez Guzmán, el accionista y consejero mexicano del Banco Sabadell, está intentando recomponer los puentes con el consejo de la entidad tras su traición: no votó a favor del informe de este órgano que rechazaba la OPA del BBVA y anunció que acudiría a la oferta con sus acciones.

Este lunes, después de que la OPA de BBVA haya fracasado al obtener solo el 25% de aceptación, ha enviado una carta al consejo del Sabadell para felicitarle por haber rechazado la oferta.

En una carta que el inversor ha compartido con Bloomberg, recuerda su posición a favor de la OPA de BBVA, desmarcándose de la decisión del resto de consejeros de Sabadell, pero asume la decisión de la mayoría de accionistas.

«Aunque, por razones que he dejado claras, voté a favor de una vía diferente para el banco, la mayoría de los accionistas apoyaron el plan de negocio independiente», señala en la carta. «He felicitado al banco por el resultado tras un proceso prolongado y reñido», agrega.

Además, Martínez, que posee un 3,86% del capital de Sabadell, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas de la entidad catalana, se ha mostrado «plenamente convencido» de la estrategia de Sabadell en solitario y ha manifestado su confianza en participar, como accionista, del «éxito continuo» de Sabadell.

Esta voluntad de participar en el futuro del Sabadell indica claramente que quiere seguir en el consejo a pesar de haberse pasado al bando del BBVA. En el mercado se da casi por hecha su salida, aunque primero el Sabadell tendrá que buscar un sustituto para su asiento.