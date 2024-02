El dato que necesitas para saber cuál es tu clase social: este es el dinero que debes cobrar para ser clase media

La definición de clase media varía según el contexto económico y social de cada país. En términos generales, la clase media se refiere a un grupo socioeconómico que se sitúa entre las clases alta y baja, pero hay diferencias significativas en cuanto a ingresos y estándares de vida dependiendo del país.

La OCDE establece parámetros para definir la clase media, incluyendo un salario mensual mínimo. Sin embargo, la percepción de pertenecer a esta clase puede variar según las circunstancias personales, los gastos, la ubicación geográfica y la percepción individual del dinero.

Por ejemplo, una persona con un salario alto puede sentirse parte de la clase media baja debido a sus deudas y gastos, mientras que otra con un salario más bajo puede considerarse parte de la clase media y estar satisfecha con su calidad de vida.

¿Perteneces a la clase media?

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de noviembre de 2023 reveló que un 44,6% de los encuestados se identifican con la clase media-media, mientras que menos del 4% se considera dentro de la clase media-alta o alta. Esta percepción subjetiva, aunque relevante para comprender cómo se sienten los ciudadanos respecto a su posición económica, no siempre refleja la realidad según los estándares objetivos de clasificación.

Para abordar la cuestión desde una perspectiva más objetiva, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrece una metodología basada en datos concretos para definir la clase media en diferentes países, incluyendo España. Esta metodología se basa en un enfoque matemático centrado en los ingresos y adapta sus criterios a la situación económica de cada nación.

Según la OCDE, la clase baja incluye a aquellos cuyos ingresos son inferiores al 75% de la mediana nacional, mientras que la clase media se sitúa entre el 75% y el 200% de esta mediana, y la clase alta supera el 200%.

En el caso de España, utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2021, con una renta mediana anual de 17.084 euros, se establece que los ingresos anuales por debajo de los 12.813 euros corresponden a la clase baja. Aquellos que ganan entre 12.813 y 34.168 euros al año se consideran clase media, mientras que ingresos superiores a esta última cifra categorizan a la clase alta.

Desglosando estos números a una escala mensual, la renta mediana mensual en España es de 1.423 euros. Por lo tanto, las personas que ganan más de 2.846 euros mensuales se clasifican dentro de la clase alta, mientras que aquellas con ingresos inferiores a 1.067 euros mensuales se consideran parte de la clase baja.

Españoles en riesgo de pobreza o de exclusión social

El riesgo de pobreza es un indicador relativo que se utiliza para medir la desigualdad económica en una sociedad y se refiere a la proporción de personas con ingresos bajos en relación con el conjunto de la población.

Los datos recopilados en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2022 revelan que aproximadamente una de cada cuatro personas residentes en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. Este estudio, llevado a cabo desde 2004, utiliza la tasa AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion) para identificar a la población en situación de vulnerabilidad. Esta tasa considera tres categorías: riesgo de pobreza, carencia material y social severa, y baja intensidad de empleo.

En términos generales, se observa una ligera mejora en comparación con el año anterior, con una disminución del 1,8% en el porcentaje de población en riesgo. Sin embargo, esta mejoría no se refleja de manera uniforme en todos los grupos demográficos. Por ejemplo, la tasa AROPE aumentó en 0,8 puntos entre las personas de 65 años o más.

Los ingresos medios por persona en 2021 alcanzaron los 13.008 euros, un aumento del 6% con respecto al año anterior. Esto situó el umbral de riesgo de pobreza en 10.088 euros anuales, un incremento del 5,8% respecto al año anterior.

La encuesta también revela disparidades significativas según el nivel educativo, el estado laboral y la nacionalidad. Por ejemplo, el 36,1% de las personas con educación primaria o inferior se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con el 14,1% de las personas con educación superior.

Además, el 49,2% de los hogares encabezados por una persona adulta con menores a cargo están en riesgo de pobreza o exclusión social. En cuanto al estado laboral, el 55,7% de las personas desempleadas se encuentran en riesgo, frente al 16,5% de las personas empleadas y al 17,4% de las personas jubiladas.

Por último, las dificultades económicas persisten en muchos hogares, con un 8,7% de la población llegando a fin de mes con «mucha dificultad» y un 35,5% incapaz de afrontar gastos imprevistos. Estos desafíos económicos afectan también a la capacidad de disfrutar de vacaciones, con un 33,5% de la población incapaz de salir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.

En resumen, aunque se observa una ligera mejoría en algunos indicadores, la encuesta subraya las persistentes desigualdades y vulnerabilidades que afectan a amplios sectores de la población en España.