La cúpula de la CEOE ha mostrado su apoyo a Antonio Garamendi, actual presidente de la patronal, en su candidatura para renovar al frente de los empresarios españoles en las elecciones del 23 de noviembre -de las que se ha dado el pistoletazo de salida este miércoles en la Junta Directiva-. En la habitual comida de los vicepresidentes de la institución previa a la celebración de la Junta, celebrada el martes, nadie alzó la voz para advertir de una posible candidatura alternativa y el apoyo será unánime -ya lo han hecho oficial este miércoles Cepyme y alguna organización sectorial-.

Sin embargo, y según las fuentes consultadas, buena parte de los presentes en la comida se mostraron a favor de que desde la patronal se respondiera a los ataques que están constantemente realizando miembros del Gobierno contra los empresarios. Pedro Sánchez, María Jesús Montero -Hacienda-, Yolanda Díaz -Trabajo-… los ministros culpan a los empresarios de beneficiarse de la actual situación para engordar sus beneficios. «Si Botín -Santander- y Galán -Iberdrola- protestan, es que vamos en la buena dirección», dijo a finales de julio en público el presidente del Gobierno.

«Evidentemente cada uno habla de una manera y se expresa de forma diferente. Pero la sensación general, aunque no hablaron todos de esto, es que el Gobierno ha puesto en marcha la estrategia de criminalizar a los empresarios. Es una estrategia política que no va a parar hasta las elecciones generales. Y tenemos que responder a cada uno de los ataques con respeto», señalan fuentes presentes en la comida.

«No es que se le reprochara nada a Garamendi porque no fue así la comida, en ese tono», señala otra fuente. «Pero varios dejaron claro que esos ataques del Gobierno hay que responderlos. No puede ser que se nos criminalice de esta manera diciendo que nos estamos haciendo ricos porque no es así, no es verdad», explica. «Se nos pide un esfuerzo a nosotros pero, ¿y el esfuerzo del Gobierno dónde está?», pregunta.

«Es verdad que Garamendi últimamente está respondiendo a los ataques y esa es la línea que habría que seguir. A lo de los precios de los supermercados de Díaz, por ejemplo, respondió hace unos días», recuerda esta fuente, que admite que en algunos momentos Garamendi ha sido muy blando.

El resto de la comida giró en torno también a las intervenciones de los vicepresidentes para advertir sobre la situación que están viviendo las empresas y los temas que les preocupan, principalmente el Pacto de Rentas y la negociación de los convenios colectivos y los salarios.

Candidato alternativo

En definitiva, el apoyo será unánime para Garamendi, que ha frenado a los críticos. Cepyme ya ha hecho público su apoyo y en los próximos días lo harán las poderosas patronales de Madrid y Cataluña. ¿Candidato alternativo? «Cualquier cosa puede pasar porque presentar un candidato es muy fácil, sólo hacen falta 20 avales de cuatro organizaciones diferentes y hay tiempo hasta 15 días antes de las elecciones, el 23 de noviembre», explican las fuentes.