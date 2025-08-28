Cuidado con los chollos: una abogada alerta sobre por qué jamás debes comprar una casa con okupas

Hay expertos inmobiliarios que enseñan pueblos con casas baratas y nos dan esperanzas, pero hay veces en las que toca volver a la cruda realidad de la vivienda en España. Por ejemplo, una abogada ha explicado por qué comprar una casa con okupas no es una buena opción.

Puede parecer una buena idea, ya que es una forma más económica de adquirir una casa. Normalmente están puestas a la venta por fondos de inversión y al pasar a manos de alguien que la va a usar como vivienda habitual, el desalojo debería ser más fácil.

Sin embargo, los puntos negativo son más relevantes. Según han recogido en el diario ABC, la abogada Arantxa Goenaga ha expuesto los riesgos legales y económicos que debes conocer si quieres comprar una propiedad con okupas dentro.

Por qué no debes comprar una casa con okupas, según una abogada especialista

La abogada experta en derecho inmobiliario y socia fundadora de AF Legis, Arantxa Goenaga, lo tiene muy claro: adquirir una vivienda okupada no tiene nada que ver con una compraventa normal.

«No te entregan la posesión y no se puede hacer una entrega de llaves como tal», ha advertido. Esto implica que como comprador tendrías que enfrentarte a un largo proceso para recuperar el uso de la propiedad.

De hecho, en muchos casos lo normal es intentar llegar a acuerdos extrajudiciales con los okupas para intentar que abandonen el inmueble. Por ejemplo, pagándoles.

Aun así, hay muchas circunstancias donde ellos son los que tienen la sartén por el mango: «En caso de encontrarse con unos okupas declarados vulnerables se suspenden los procedimientos y no podrán ser expulsados».

No compres una vivienda con okupas si quieres que sea tu residencia habitual

Un cálculo erróneo que hacen muchos es creer que por ser tu primera residencia, vas a tardar al 100% menos tiempo en recuperar la vivienda: los plazos pueden alargarse años.

«No es una operación recomendable para un comprador que quiere hacer de esa vivienda su residencia habitual», ha insistido Goenaga.

A esto debes sumarle que necesitarás una gran inversión, para que la casa esté lista para vivir y hasta puede haber problemas estructurales o de habitabilidad: «Suelen ser casas en las que no hay mantenimiento».

Además, es una compra a ciegas. El vendedor no puede responder, por lo que cualquier desperfecto oculto correrá de tu cuenta. ¿Vas a fiarte de unas fotos sin posibilidad de visita para elegir tu hogar?

Si compras una casa okupada tendrás que hacerte cargo de las deudas: avisa una abogada

Las consecuencias no acaban ahí. Todas las semanas vemos en España casos de okupas que deben miles de euros al propietario, a la comunidad, al ayuntamiento o a Hacienda, y esos gastos correrán de tu cuenta.

«El comprador también asume las deudas, impuestos como el IBI o gastos relacionados con la comunidad de propietarios», ha recordado Goenaga.

A esto se suma otro obstáculo: el acceso a financiación, ya que es más difícil que el banco te conceda una hipoteca: «Se necesitan fondos propios o pedir un préstamo a título personal».

Por ello, este tipo de operaciones sólo está recomendada para inversores especializados. Para el comprador medio, el chollo puede salir muy caro.