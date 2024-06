Cuesta menos de 4 euros y la OCU lo considera el peor: el gazpacho de supermercado que no debes comprar

El gazpacho es uno de los platos que no faltan nunca en verano en las mesas españolas. Con su refrescante mezcla de tomate, pimiento, pepino y otros ingredientes, es un favorito tanto para comidas como para cenas. Preparar gazpacho en casa es relativamente sencillo y puede ser una experiencia gratificante, pero no siempre tenemos el tiempo o los recursos para hacerlo. Por suerte, los supermercados ofrecen una amplia variedad de gazpachos listos para tomar. Sin embargo, no todos estos productos son de la misma calidad de modo que nada como dejarse aconsejar por la OCU, que tiene un estudio exhaustivo sobre los mejores y peores gazpachos de supermercado.

De este modo, para ayudarnos a distinguir entre las buenas y malas opciones, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cuenta con este estudio en el que se ha evaluado el sabor así como otros factores como la textura, los aditivos, el etiquetado y la calidad nutricional de los ingredientes. Así, la OCU nos brinda una guía útil para saber qué productos comprar y cuáles evitar.

En su más reciente análisis, la OCU ha evaluado más de 40 gazpachos disponibles en los supermercados españoles. A través de un detallado proceso de evaluación, han identificado los mejores y los peores gazpachos del mercado. Sorprendentemente, han encontrado un producto que, a pesar de su bajo precio, es considerado el peor gazpacho de supermercado disponible.

El peor gazpacho de supermercado según la OCU

La OCU ha determinado que el peor gazpacho que se puede encontrar en los supermercados españoles es el gazpacho de la marca Bo De Debò. Esta empresa, cuya planta de producción se encuentra en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), comercializa su gazpacho en un formato de 1 litro, en un envase Pet, a un precio de 3,99 euros por litro. Este producto está disponible en grandes superficies como Alcampo, Caprabo, Carrefour, El Corte Inglés, Hipercor y Condis.

Ingredientes y valores nutricionales

El gazpacho de Bo De Debò está elaborado con los siguientes ingredientes: tomate (41%), aceite de oliva virgen extra (3,3%), vinagre de vino (sulfitos), pepino, pimiento rojo, agua, goma xantana, ajo, sal y conservadores (sorbato de potasio, ácido sórbico). Por cada 100 gramos de producto se obtienen 280 kcal, 3,5 gramos de grasas (0,4 gramos saturadas), 1,9 gramos de hidratos de carbono, 0,7 gramos de sal y menos de 0,5 gramos de proteínas.

El fabricante recomienda que, una vez abierto, se conserve a una temperatura de entre 0 y 4 °C, protegido con un film y consumiéndolo en un plazo máximo de dos días.

Evaluación de la OCU

Tras su análisis, la OCU le ha otorgado una nota final de 38 puntos sobre 100, lo que lo convierte en el peor gazpacho de supermercado de España. Su peor puntuación la ha obtenido en el apartado de degustación, considerando los expertos que su sabor no está a la altura de otros productos del mercado. Tampoco recibe una buena puntuación en cuanto a los aditivos incluidos y la selección de ingredientes.

No obstante, en el etiquetado del producto y en sus valores nutricionales, obtiene una mejor puntuación, con tres estrellas y media sobre cinco.

Cómo elegir el mejor gazpacho

Una vez conocemos cuál es el peor gazpacho de supermercado según la OCU, podemos guiarnos también los consejos de la organización para elegir el mejor. Primero de todo, la OCU explica que el gazpacho es un alimento que no sólo refresca, sino que también nos nutre con su contenido de vitaminas (principalmente vitamina C y carotenos), minerales (principalmente potasio) y otros fitonutrientes. Su aporte energético depende principalmente del aceite de oliva y del pan, ya que el resto de sus ingredientes son hortalizas con un bajo contenido calórico.

Factores a considerar

Al elegir un buen gazpacho en el supermercado, es importante tener en cuenta varios factores. Primero, hay que revisar la etiqueta y verificar que los ingredientes sean de buena calidad. Es preferible optar por productos que utilicen ingredientes con denominaciones de origen (DOP) o indicaciones geográficas protegidas (IGP), así como ingredientes ecológicos o de calidad superior, como el aceite de oliva virgen extra.

También es importante que la receta del gazpacho no se aleje demasiado de la tradicional, evitando ingredientes que puedan alterar su sabor auténtico. El envase, el tamaño y el precio son otros factores a considerar al momento de la compra.

Evaluación Personal

Una vez que se ha comprado el gazpacho, es crucial evaluar el producto al consumirlo. El sabor debe ser equilibrado y natural, con un buen balance de los sabores de las verduras, principalmente el tomate, el ajo, el pimiento y la cebolla, sin que ninguno predomine sobre los demás. La textura también es importante; debe ser fina y agradable, ni demasiado líquida ni demasiado espesa. En cuanto a su color, debe ser claro; un color oscuro puede indicar que el producto se asemeja más a una salsa de tomate que a un gazpacho.

En conclusión el gazpacho es un plato esencial y aunque preparar uno casero es siempre una opción excelente, los productos disponibles en los supermercados nos ofrecen comodidad y rapidez. Sin embargo, no todos los gazpachos comerciales son iguales. Gracias a estudios como el de la OCU, podemos tomar decisiones informadas y evitar productos de baja calidad, como el gazpacho de Bo De Debò, que ha sido clasificado como el peor del mercado. Al seguir algunas pautas sencillas, podemos asegurarnos de elegir un gazpacho que no solo sea delicioso, sino también nutritivo y auténtico.