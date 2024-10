Carlos Cuerpo comenzó su andadura como ministro de Economía dando una impresión de mayor seriedad que su antecesora y protectora, Nadia Calviño (que se había echado al monte izquierdista con la fe del converso), pero ha entrado en barrena. El nombramiento de su enemigo íntimo, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España ha sido el detonante de este descenso a los infiernos.

Cuerpo intentó frenar por todos los medios el empecinamiento de Pedro Sánchez en nombrar a Escrivá, que por supuesto no aparecía en la lista de candidatos que el ministro le había presentado al presidente. Fue éste el que lo incluyó y después ignoró todos los argumentos de Cuerpo en contra de Escrivá, incluyendo el de la evidente falta de independencia de un ministro que pasa a ser gobernador sin solución de continuidad.

Una vez consumado el nombramiento, la curiosa Ley de Autonomía del Banco de España obligaba al ministro a defenderlo en el Congreso. Y ahí Cuerpo ejerció su derecho al pataleo y se largó un discurso en el que glosaba al saliente Pablo Hernández de Cos y apenas dedicaba dos páginas y media (de 12) a Escrivá. Ni una palabra de su reforma de pensiones o del ingreso mínimo vital. El curriculum y poco más.

La enemistad entre ambos viene de los tiempos en que coincidieron en la AIReF que presidía Escrivá, donde tuvieron grandes enfrentamientos hasta el punto de casi llegar a las manos, según testigos presenciales. Y el ministro ha demostrado poca inteligencia con esta actitud: «Una vez que has perdido la batalla, ponte al frente de la manifestación y conviértete en el primer defensor de Escrivá en público. Luego ya conspirarás en privado. Pero Cuerpo ha actuado de forma muy infantil», comenta una fuente conocedora del percal.

El caso Arnal

Y Cuerpo no se ha quedado ahí, sino que ha protagonizado una metedura de pata histórica al reunirse con una consejera del Banco de España, Judith Arnal, para nada menos que pedirle su dimisión saltándose a la torera la independencia del organismo, la Ley que la protege y las normas del Banco Central Europeo (BCE) al que pertenece el banco central español.

Las razones de esta reunión no están del todo claras. A Cuerpo alguien (un alguien que tiene que ser Pedro Sánchez, quién si no) le pidió hacer un hueco en el consejo del supervisor para dar cabida a un compromiso. Según ha publicado este periódico, ese compromiso sería el marido de Teresa Ribera, el célebre Mariano Bacigalupo, porque su puesto en el consejo de la CNMV podría dificultar el nombramiento de su señora como comisaria europea de Competencia, aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores no tiene responsabilidades en materia de competencia.

Cabe recordar que Bacigalupo estaba antes en la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), donde sí habría tenido un conflicto de interés claro, pero que fue enchufado en la CNMV antes de que venciera su mandato y se quedara sin poltrona. Un nombramiento que está judicializado en el Tribunal Supremo por la falta de legitimidad de este individuo al carecer de conocimientos y de experiencia en el mercado de valores.

La venganza de Escrivá

Sea como fuere, el caso es que a Cuerpo le faltó tiempo para buscar una consejera a quien echar y para decírselo a la cara ¡en persona!, como publicó El Mundo. Estas cosas siempre se hacen de forma discreta, a través de un propio (cualquier cargo del Ministerio), nunca el ministro en carne mortal. Arnal, en estado de shock por un atropello al que no daba crédito, no se plegó a los deseos de Cuerpo. Y mucho peor aún para él: fue corriendo a contárselo al propio Escrivá.

Y éste, viejo zorro como es, vio el cielo abierto. Una oportunidad de oro para matar dos pájaros de un tiro: apuñalar a su enemigo y envolverse en la bandera de la independencia del organismo frente a las presiones del Gobierno, ya que es perfectamente consciente de cuál es su pecado original. Así que inmediatamente lo filtró a la prensa y consiguió que se montara el lógico escándalo. Cuerpo le había hecho el favor del año a Escrivá. Hay que ser patán.

Lo peor es que no había ninguna necesidad de montar este numerito. Con el nombramiento de Soledad Núñez como subgobernadora, quedaba una vacante en el consejo que podría haber sido para Bacigalupo o quien hiciera falta. El Gobierno podía haber parado los pies a Escrivá -que se apresuró a nombrar a su escudera en la AIReF, Lucía Rodríguez, para el puesto-, pero no lo hizo.

Una tras otra

Una vez pillado en falta, los periodistas, como es lógico, le preguntaron en la primera ocasión -este martes- a Cuerpo por el tema. Y éste, lejos de reconocer el error u ofrecer alguna explicación medianamente coherente, se limita a contestar: “No voy a entrar a comentar y mucho menos a especular sobre el contenido de ninguna reunión. Este Gobierno está convencido de la autonomía del Banco de España”.

«Si no hubiera trascendido la reunión, esta respuesta tiene un pase. Pero decir que no comentas especulaciones es peor cuando todo el mundo sabe que te has reunido», añade la fuente citada. Cuerpo, una detrás de otra. El PP ha pedido su comparecencia en el Congreso para aclarar el asunto; va a ser divertido ver por dónde sale.

De momento, este lunes Cuerpo y Arnal van a coincidir en un evento organizado por EY (Ernst & Young) en Madrid. Aquí les contaremos si coinciden y si saltan chispas.