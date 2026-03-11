Hacienda ha creado un registro de «operadores de criptoactivos», es decir, de brókers de criptomonedas, para obligarles «a comunicar información» de las inversiones. Estas entidades estarán obligadas a inscribirse en dicha lista, que entrará en vigor a partir de este año, es decir, en la declaración de la renta que se elaborará en 2027. De esta forma, la Agencia Tributaria intentará conocer todos los movimientos con monedas como Bitcoin que se realicen o afecten a España.

Así, los brókers de criptomonedas estarán obligados a «presentar el modelo 042» de «declaración censal de alta, modificación y baja en el registro de operadores de criptoactivos» creado por Hacienda. En él, tendrán que apuntarse todos los «proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información».

Para la «declaración de alta», las entidades tendrán hasta «el fin del plazo de presentación del primer modelo 175 de Declaración informativa de proveedores de servicios de criptoactivos que esté obligado a presentar».

En otras palabras, lo que está haciendo Hacienda es crear un registro de brókers de criptomonedas que estarán obligados a «informar sobre operaciones con monedas virtuales» que afecten a los pagadores de impuestos de España.

Hacienda y los brókers de criptomonedas

La Agencia Tributaria utilizará este registro para poder obtener «información sobre saldos en monedas virtuales y sobre monedas virtuales situadas en el extranjero», aunque sustituye «el concepto de moneda virtual por el de criptoactivo» para abarcar la totalidad de estas transacciones.

«En el caso de la obligación de informar sobre saldos en criptoactivos, se concreta que los criptoactivos respecto de los que deberá informarse coinciden con los criptoactivos sujetos a comunicación de información a efectos de la nueva obligación de información sobre operaciones con criptoactivos», explica de forma un poco enrevesada el fisco.

«Por su parte, en cuanto a los criptoactivos situados en el extranjero, habrá de informarse de todos ellos, en los términos previstos en la normativa, evitando así la complejidad que puede suponer para el declarante el determinar qué criptoactivo está sujeto a obligación de comunicación», continúa Hacienda.

En resumidas cuentas, la AEAT quiere decir que el saldo de criptomonedas del que hay que informar es el mismo del resultante de todas las operaciones (compras, ventas, transferencias). Es decir, no ha creado una lista de criptos para una cosa y otra lista para otra.

Por otro lado, el fisco deja claro que las criptomonedas que están guardadas en el extranjero (por ejemplo, en plataformas o exchanges que no tienen sede en España) deben comunicarse a las autoridades.

Si no se hace correctamente, Hacienda podrá darse cuenta, dado que tendrá a los brókers controlados a través de un registro en el que será obligatorio apuntarse a través del modelo 042.

«El citado modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico y su presentación se realizará por vía electrónica a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento», explica.

De esta forma, el Gobierno de Sánchez pretende controlar lo que, en teoría, se utiliza precisamente para escapar del control de los estados: las criptomonedas.