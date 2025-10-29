El crecimiento económico de España ha comenzado a ralentizarse en el tercer trimestre de 2025, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por OKDIARIO. Así, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 0,6% de julio a septiembre, lo que supone un descenso de dos décimas en comparación con los tres meses anteriores.

La causa de esta ralentización es, principalmente, el debilitamiento del sector exterior, que fue negativo y restó seis décimas al crecimiento económico global de España. Tanto es así que compensó el impulso de la demanda nacional, que aportó 1,2 puntos al avance del PIB en verano.

En términos interanuales, el crecimiento económico español se situó en el tercer trimestre en el 2,8%, también dos décimas menos si se compara con los tres meses anteriores. Por tanto, la ralentización del PIB sale a relucir con cualquier comparación que se utilice.

Sin embargo, como de costumbre, el Ministerio de Economía no ha reconocido el freno económico y ha asegurado que el crecimiento trimestral del 0,6% corrobora «el dinamismo de la economía española».

«Se trata del noveno trimestre consecutivo con un crecimiento del 0,6% o superior del PIB respecto al trimestre anterior», ha resaltado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Por tanto, el Ministerio no ha dado explicaciones sobre esta ralentización y se ha limitado a plantear un escenario optimista frente a los datos publicados este miércoles por Estadística.

Economía ha destacado además que el crecimiento del PIB trimestral lo protagonizó la demanda interna, «con el tirón del consumo y de la inversión, en un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial en el plano internacional». Pero el problema vino del sector exterior.

El crecimiento económico en el tercer trimestre

Entre julio y septiembre, el gasto en consumo final de los hogares se incrementó un 1,2%, cinco décimas más que en el trimestre previo. El gasto público creció un 1,1% entre julio y septiembre, registrando su mayor aumento desde el tercer trimestre de 2024, mientras que la inversión avanzó un 1,7%, un punto más que en el trimestre anterior.

En el ámbito exterior, el sector restó seis décimas al crecimiento del PIB, tras una caída del 0,6% en las exportaciones, que rompieron así una racha de varios trimestres al alza. Las importaciones, por su parte, moderaron su crecimiento en cinco décimas, hasta el 1,1%.

Al igual que en el caso del PIB, el avance interanual del 2,8% se sustentó exclusivamente en la demanda interna, que aportó 3,7 puntos, frente a la contribución negativa de ocho décimas del sector exterior.

En términos interanuales, el consumo aumentó un 2,8% en el tercer trimestre de este año, dos décimas menos que en el los tres meses anteriores, con un crecimiento estable del gasto de los hogares del 3,3% y una desaceleración del gasto público de seis décimas, hasta el 1,3%. Por su parte, la inversión aceleró su ritmo interanual en 2,4 puntos en comparación con el segundo trimestre de 2025, alcanzando un incremento del 7,6%.