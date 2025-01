La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el titular de Economía, Carlos Cuerpo, está «vetando» la tramitación de la reducción de la jornada laboral por la vía de urgencia. «Ha enviado un escrito vetando el debate en el Consejo de Ministros», ha manifestado este miércoles la fundadora de Sumar en La Mirada Crítica.

«Me parece muy grave», ha calificado la Ministra de Trabajo sobre el retraso de la aprobación de la jornada de Trabajo. «Es un compromiso del Gobierno de España», ha recordado Díaz. Además, ha puesto en valor que «las formaciones políticas que dieron respaldo conocían esta medida» y que «era un compromiso del presidente del Gobierno». «La mesa de diálogo social ha trabajado durante 11 meses», ha detallado la vicepresidenta segunda, y ha añadido que cerraron «un acuerdo con los sindicatos que el Gobierno tiene que respetar». «Llevan meses bloqueando por parte del PSOE el debate en el Consejo de Ministros», ha anunciado.

«Hay por escrito una respuesta al Ministerio de Trabajo», por parte del Gobierno, «que impide que este acuerdo del diálogo social llegue a ser discutido en el Consejo de Ministros». «Ayer el Ministerio de Economía respondió al Ministerio de Trabajo vetando este debate», ha insistido la fundadora de Sumar.

«Yo no comparto la política basada en promesas incumplidas», ha subrayado, aludiendo a que el PSOE no ha consumado el pacto con Sumar. «Yo no engaño a nadie», ha expresado.

Díaz asegura que «no es verdad» que el Ministerio de Economía, como expresa públicamente, esté a favor de la reducción de la jornada. «Esta es la medida más importante del país», ha insistido Díaz. «Yo lo que espero es que el PSOE le diga a los españoles de qué lado están», ha continuado: «Si va a respetar el acuerdo de Gobierno o se coloca, como parece que está haciendo, con una patronal».

El veto al que se refiere Díaz es la decisión del Ministerio de Economía de no incluir el debate sobre la la reducción de jornada en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Este es el órgano en el que se deciden y examinan los temas que llegan al Consejo de Ministros. Por tanto, para que se debata en el seno del Gobierno, primero debe pasar por ese organismo. Según ha informado El País, el Gobierno de España está vetando la inclusión de este punto en la próxima reunión, el próximo 13 de enero.

Acusaciones de «mala persona»

La semana pasada, Díaz ya arremetió contra el ministro de Economía del que dijo que era una «mala persona» por no apoyar la reducción de la jornada que defiende la fundadora de Sumar. Además, incidió en que el socialista se estaba poniendo «del lado de la patronal» en ese debate, a pesar de que sólo se trata de reducirla «media hora al día».

Yolanda Díaz admitió que en el seno del Gobierno existían «desacuerdos manifiestos» entre los ministros que forman parte de la cuota Sumar respecto a los del PSOE. Estas discrepancias existen, según la titular de Trabajo, en materia de jornada laboral y de salario mínimo. La que fuera líder de la formación magenta puso el grito en el cielo ante lo que considera una falta de respeto al diálogo social y al comité de expertos sobre la subida del salario mínimo por parte del ministro de Economía.

La titular de Trabajo subrayó que no puede «entender que un ministro socialista se oponga a la reducción de la jornada laboral» si ya existe un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. Por eso, acusó a Cuerpo de pretender «cambiar el acuerdo con los sindicatos», algo que calificó como «muy grave» y que «nunca» había hecho un ministro socialista hasta la fecha. «En el derecho, donde hay papeles, las barbas se callan», sentenció.

«Tiene que elegir de qué lado está, si está con los trabajadores de este país que piden vivir un poco mejor o del lado de la patronal», le espetó la vicepresidenta segunda al ministro de Economía en una entrevista en RNE. «Solamente hay dos actores que están en contra de la reducción de jornada, que es la extrema derecha y la patronal», añadió. «El ministro socialista tiene que decidir con quién está, con los trabajadores» o con la extrema derecha, concluyó.