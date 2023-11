El Cyber Monday es el día de las compras online y en Amazon podemos encontrar grandes ofertas como las que ahora te mostramos. Cosas de Amazon que nos arrepentimos de no haber comprado antes que ya estuvieron con su precio rebajado con motivo del Black Friday y que ahora mantienen su precio de oferta por este «lunes cibernéti. co». Productos para tu hogar, cosméticos y hasta para viajar. Vas a querer tenerlos.

Cosas de Amazon que nos arrepentimos de no haber comprado antes

¿Alguna vez has comprado algo en Amazon y te has preguntado cómo has podido vivir sin ello? Eso es lo que nos ha pasado con estos productos que hemos descubierto gracias al Black Friday y que como decimos, puedes comprar todavía en oferta debido al Cyber Monday que se celebra hoy. Son productos variados que nos han facilitado la vida y que nos arrepentimos de no haber comprado antes. Te los presentamos a continuación:

Revlon Salon One-Step Secador voluminizador

Este secador voluminizador es una maravilla para conseguir un peinado perfecto en poco tiempo y sin esfuerzo. Tiene un diseño ovalado que permite alisar el cabello y darle volumen al mismo tiempo, con cerdas desenredantes que evitan el encrespamiento. Además, cuenta con tecnología iónica y cerámica que protegen el cabello del calor y lo dejan suave y brillante. Tiene tres ajustes de calor y dos de velocidad, y un cable giratorio de 360 grados que facilita su uso. Está de oferta con un 35% de descuento por lo que cuesta 39 euros.

Máscara de pestañas Lash Sensational Sky High de Maybelline New York

Esta máscara de pestañas es ideal para conseguir unas pestañas de infarto, con volumen y longitud infinitos. Tiene un cepillo flexible que se adapta a la forma de las pestañas y las cubre desde la raíz hasta las puntas, con una fórmula enriquecida con bambú que las fortalece y las alarga. Además, es resistente al agua y al sudor, y se retira fácilmente con agua micelar. Está de oferta a 6,75 euros de modo que podrás comprobar como es la máscara de pestaña «low cost» de mejor calidad.

Fotoprotector Fusion Water ISDIN SPF 50

Este protector solar facial es un imprescindible para cuidar la piel del rostro de los rayos UV y de la contaminación. Tiene una textura ultraligera que se funde con la piel y no deja sensación grasa ni residuos blancos. Además, tiene un toque de color que unifica el tono y disimula las imperfecciones, dejando un acabado natural y luminoso. Tiene un factor de protección SPF 50, muy alto, y es apto para todo tipo de pieles, incluso las sensibles o atópicas. Está de oferta con un 30% de descuento por lo que cuesta 17,95 euros.

Take2Cabin Bolsa de cabina American Tourister

Esta bolsa de cabina es perfecta para viajar con comodidad y sin preocupaciones. Tiene un tamaño que cumple con las medidas de Ryanair (25 x 20 x 40 cm) y otras aerolíneas de bajo coste, y se puede colocar debajo del asiento delantero, ahorrando espacio y tiempo. Tiene un compartimento principal con cremallera y varios bolsillos interiores y exteriores para organizar las pertenencias. Además, tiene unas asas acolchadas y una correa ajustable para llevarla como mochila o como bandolera. Está de oferta por con un 14% de descuento por lo que cuesta 45 euros.

Juego de Sartenes y Ollas Antiadherentes Carote

Este juego de 14 piezas con sartenes y ollas es un sueño para los amantes de la cocina. Tiene todo lo que se necesita para preparar todo tipo de platos, desde salteados hasta guisos, pasando por tortillas o crepes. Las sartenes y las ollas tienen un revestimiento antiadherente de granito que evita que los alimentos se peguen y facilita su limpieza. Además, son aptas para todo tipo de cocinas, incluida la inducción, y tienen unas asas ergonómicas y resistentes al calor. El juego incluye sartenes de inducción de 24 cm, tres ollas de 1,7, 2,3 y 4 litros, un wok de 28 cm, así como las tapas de vidrio con salida de vapor, una espátula, una cuchara, unas pinzas y unos protectores de sartenes. Está de oferta con un 20% de descuento por lo que cuesta 95,99 euros.

Quitapelusas Phillips

Este quitapelusas eléctrico es un aliado para mantener la ropa como nueva. Tiene un diseño compacto y portátil que permite usarlo en cualquier momento y lugar. Tiene una cuchilla de seis hojas que elimina las pelusas y las pelotillas de forma rápida y eficaz, sin dañar la tela. Su precio de oferta con un 34% de descuento es de 9,90 euros.