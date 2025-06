La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha asegurado este miércoles que el operador español está colaborando con «total transparencia» en las investigaciones en marcha con motivo del apagón del 28 de abril, y ha reivindicado que no hay «ningún fallo en el funcionamiento de la red de transporte eléctrico ni en las medidas tomadas por el operador del sistema».

Corredor ha recordado que las investigaciones no las realiza Redeia, sino que «las están llevando a cabo instituciones y autoridades competentes; el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, así como «autoridades judiciales en España y autoridades competentes en lo que tiene que ver con las redes de transporte eléctrico en Europa», ha señalado en unas jornadas en Sevilla.

«Cuando las investigaciones que llevan a cabo las autoridades avancen o tengan suficientes datos para dar alguna noticia adicional a la opinión pública estoy convencida de que lo harán, pero por la parte de Red Eléctrica hasta ahora estamos colaborando con total transparencia con las instituciones», ha defendido la ponente. Ha explicado que al operador en estos momentos «le toca un papel específico, que es solicitar datos que son propiedad de otros agentes del sector como distribuidoras o generadoras», unos datos que «necesitan las autoridades competentes para su propia investigación».

Corredor ha asegurado además que no se plantea «a día de hoy» realizar ninguna provisión en las cuentas de la compañía para hacer frente a las denuncias de los afectados por el apagón. En su opinión, Red Eléctrica no cometió «ningún fallo» por lo que no hay opción a ningún pago.

Según ha dicho, «las reclamaciones que se están planteando, por lo menos las que nos han llegado a nosotras directamente, irán por la vía correspondiente» y dado que Redeia es una empresa cotizada, ha dicho que atenderá los reclamos por el apagón según la «normativa» correspondiente.

Corredor ha defendido que Red Eléctrica «ha cumplido siempre y también el día 28 de forma escrupulosa y rigurosa toda la normativa técnica y legal que se aplica a la operación del sistema y al transporte», y ha añadido que «a día de hoy, todos los análisis que hemos efectuado de nuestros datos corroboran este comportamiento escrupuloso y riguroso sin ningún error, ni técnico ni en los dispositivos de la propia red de transporte».

Aun con el señalamiento que se ha realizado de las fuentes renovables tras el episodio vivido a finales de abril en la red eléctrica, la directiva ha opinado que el apagón no afectará a la inversión industrial en España, y ha destacado el liderazgo nacional en el sector con más de un 63% de la energía producida en mayo en España de esta procedencia. Unas cifras que van en la línea con el objetivo de luchar contra el cambio climático y la descarbonización de la economía.

Tras destacar la seguridad del sistema eléctrico español, ha advertido que el apagón «lo único que va a hacer es fortalecer mejor este sistema, sin perjuicio de que aprendamos algo que es muy importante como es la necesidad de fortalecer las interconexiones entre diferentes sistemas eléctricos nacionales». Así, ha sostenido que «las interconexiones hacen que las regiones sean más potentes, que la competitividad sea mayor, que los precios sean más accesibles».

En este sentido, la presidenta de Redeia ha defendido que hay que reforzar la relación «todavía débil» entre la península ibérica y el sistema eléctrico europeo para que «las industrias se sientan mucho más seguras a la hora de hacer sus inversiones en España».

Además, ha considerado «reseñable» la «rapidez» en la reposición del servicio, pese a que «cada minuto sin electricidad fue dramático para las personas afectadas y también para los servicios afectados». «Nunca se había hecho la reposición de un sistema eléctrico desde un cero peninsular con esa eficiencia», ha mantenido.