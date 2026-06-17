Corporación Hijos de Rivera sigue apostando por el talento joven con una nueva edición del programa de FP Dual

Hijos de Rivera consolida un año más su compromiso con la formación y el desarrollo del talento joven a través de su programa FP Dual, tras haber acogido a más de 300 estudiantes de diferentes especialidades desde la creación de esta iniciativa en 2017.

A las puertas de un nuevo curso académico, la compañía revalida su compromiso con este modelo educativo abriendo 50 nuevas plazas en siete especialidades de FP Dual Intensiva (Química Industrial, Mecatrónica Industrial, Administración y Finanzas, Comercialización de productos alimentarios, Dirección de servicios de restauración, Guías, Información y asistencia turística y, por último, Transporte y Logística), que combinarán la formación en el centro educativo con prácticas en sus instalaciones, permitiendo a los estudiantes integrarse en áreas clave de su cadena de valor como envasado, fabricación, laboratorio y logística. Con estos datos, se estima que acogerá a un total de 77 alumnos el curso que viene al sumar a los 50 los 27 alumnos de segundo año.

Desde hace casi una década, el programa FP Dual cuenta con una amplia gama de especialidades orientadas al sector industrial, comercial, logístico, turístico y administrativo. En colaboración con diversos centros educativos como CIFP Universidad Laboral Culleredo, IES A Sardiñeira, IES Fernando Wirtz Suárez, CIFP Paseo das Pontes, IES Zalaeta, IES Menéndez Pidal, IES Universidad Laboral Ourense, IES Río Cabe Monforte o CIFP Anxel Casal, la iniciativa fortalece la conexión entre el ámbito educativo y el tejido industrial.

Con una tasa de contratación superior al 60% en Corporación Hijos de Rivera, la FP Dual se consolida como una de las opciones más valoradas entre los estudiantes, posicionándose como una herramienta clave para impulsar el talento y la empleabilidad de los jóvenes. Y es que la formación práctica de esta FP Dual se llevará a cabo en instalaciones estratégicas de la compañía gallega, como son la fábrica de cerveza de A Grela (A Coruña), la planta de Cabreiroá (Verín), la fábrica de cerveza de Moras (A Coruña), el Museo de Estrella Galicia (MEGA) y la fábrica de Custom Drinks (Chantada).

Una estrategia global de mejora continua: Empleabilidad y talento joven

El programa FP Dual, así como el conjunto de acciones destinadas a la empleabilidad y al talento joven, forman parte de la estrategia de impacto positivo de Corporación Hijos de Rivera, que busca situar a las personas y a la comunidad en el centro de su actividad, impulsando iniciativas que generan un impacto positivo real en el entorno. De este modo, la compañía refuerza su compromiso con el desarrollo profesional de las nuevas generaciones, contribuyendo activamente al bienestar social y al fortalecimiento del tejido económico local.

El director de Personas Global de Corporación Hijos de Rivera, Pedro Casano, reafirma este compromiso de la compañía, señalando que “la apuesta por el talento joven y el desarrollo profesional de las personas es prioritaria para nuestra compañía. El programa FP Dual es un marco perfecto para seguir trabajando en esta dirección, brindando oportunidades laborales de futuro a nuestros jóvenes”.

En este contexto, la Formación Profesional Dual se consolida como una herramienta clave dentro del modelo de impacto positivo de la compañía. Se trata de una modalidad educativa que alterna la formación teórica en el centro educativo con la práctica laboral remunerada en empresas, permitiendo al alumnado integrarse en el entorno profesional desde el primer año. Este enfoque facilita una mayor inmersión en la realidad empresarial y favorece una inserción laboral más ágil, en línea con la visión de Corporación Hijos de Rivera de generar oportunidades reales y sostenibles para las personas, contribuyendo a una sociedad más inclusiva, preparada y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.