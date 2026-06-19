Corporación Hijos de Rivera inaugura su nueva sede corporativa global

Coincidiendo con el 120 aniversario de la compañía y en una fecha tan emblemática para la misma como es el 19.06, Corporación Hijos de Rivera ha inaugurado esta mañana su nueva sede corporativa global frente a su fábrica del polígono industrial de Agrela y al museo Mundo Estrella Galicia MEGA, en un edificio que antiguamente funcionó como almacén de grano y en un entorno que ha sido testigo del crecimiento de la empresa familiar gallega en las últimas décadas, dando así continuidad y sentido a una ubicación que no es fruto de la casualidad, sino símbolo del respeto al origen y a la tradición centenaria de la compañía.

De hecho, este nuevo edificio, que ha sido concebido y construido con una mirada puesta en el futuro desde la ciudad que ha visto nacer y crecer a Hijos de Rivera, se encuentra en la calle Jose María Rivera Corral, fundador del proyecto empresarial que hoy es Corporación Hijos de Rivera.

Al acto de inauguración del edificio han asistido la familia Rivera; Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia; Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria; y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que han tenido la ocasión de visitar el edificio acompañados de Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, y Fernando Hernández, vicepresidente de la corporación, así como de Pablo Gallego, arquitecto del edificio junto a su padre, Manuel Gallego Jorreto, dos veces Premio Nacional de Arquitectura.

Durante la inauguración, se ha descubierto un busto en honor a don Ramón Rivera Illade, que presidirá a partir de ahora la entrada principal de la sede. Rivera Illade, hijo del fundador de la compañía y uno de los primeros maestros cerveceros de España, transformó la fábrica inicial de la compañía en Cuatro Caminos, modernizó las técnicas de elaboración de la cerveza e impulsó el cultivo de lúpulo local.

Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, ha destacado que la nueva sede corporativa es un claro ejemplo de la “confianza en el futuro” de la compañía por la ciudad que la vio nacer hace 120 años. “En los últimos años hemos crecido mucho, y han cambiado muchas cosas, pero lo importante se mantiene: seguimos siendo una empresa familiar, independiente, gallega y con propósito”, ha recordado. “Nuestro objetivo está en el largo plazo: pensamos en décadas, no en años”, ha asegurado, subrayando que esta nueva sede corporativa “no representa un objetivo cumplido, sino un punto de partida de todo lo que está por venir”.

Inés Rey, alcaldesa de la ciudad, ha manifestado que “en muchas facetas de la vida, y en lo económico también, recordar de dónde vienes, dónde diste tus primeros pasos, ya no es lo más habitual, al menos en el contexto actual. Por eso, el caso de Hijos de Rivera es tan especial y tan positivo. Ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental del sector económico e industrial de nuestro país. No solo por crear y fijar empleo, sino también por su implicación y apoyo al tejido cultural y social gallego”.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso en valor a la corporación Hijos de Rivera como un ejemplo de una Galicia moderna, innovadora y comprometida con lo local. En su intervención, agradeció a la empresa que siga apostando por crecer desde la comunidad autónoma, como ha demostrado con esta nueva sede o con otras iniciativas, como la nueva fábrica del parque empresarial de Moras, en Arteixo, inaugurada el pasado año.

El titular del Ejecutivo autonómico destacó, además, el valor de los productos de esta empresa e hizo especial mención a uno de sus buques insignia, la cerveza Estrella Galicia, que consideró una gran representante de la marca Galicia Calidade, tanto dentro de España como en el resto del mundo.

Generación de impacto positivo real

La nueva sede corporativa global de Corporación Hijos de Rivera, en la que ya se encuentran trabajando más de 350 personas, prioriza el bienestar de los equipos de la compañía, el trabajo colaborativo y la generación de impacto positivo real para las personas y para el entorno, mediante una propuesta sostenible e innovadora. Su diseño integra en el polígono de Agrela una construcción espectacular, eficiente y sostenible, que además contiene un ecosistema natural para aportar no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino al propio barrio.

Son 14.000 metros cuadrados construidos en una parcela de más de 18.000, con grandes fachadas acristaladas y seis lucernarios que maximizan la luz natural, creando espacios abiertos de hasta 13 metros de altura. Dos patios repletos de vegetación en medio del recinto, un nuevo jardín con 150 árboles de 12 especies distintas y una laguna que recoge el agua de la lluvia actúan como pulmones verdes del mismo.

El compromiso con el medio ambiente y la eficiencia energética se extiende, además, a la ventilación, aislamiento, suelo radiante, geotermia —a través de 42 pozos—, junto a 480 paneles solares. Por otra parte, un sistema de control avanzado monitoriza y ajusta automáticamente la iluminación y el consumo energético según la ocupación del edificio, garantizando una operación más eficiente y autónoma.

La totalidad de los proveedores que han trabajado en su construcción, a su vez, son de proximidad y en sus materiales se seleccionaron opciones con contenido reciclado, certificados (madera FSC), de origen local y materiales tradicionales revalorizados, como el granito de Lalín con certificación Ecolabel. El proceso constructivo también siguió prácticas sostenibles, controlando consumos y gestionando residuos, asegurando así un ciclo de vida responsable.

La movilidad sostenible, adicionalmente, se promueve con aparcamientos para bicicletas, puntos de recarga para vehículos eléctricos y espacios para vehículos compartidos.

Una nueva sede corporativa, en suma, que ha sido concebida y diseñada como el nuevo hogar de Corporación Hijos de Rivera para afrontar, desde el origen, los retos globales que marcarán el futuro de la compañía.