San Valentín está realmente a la vuelta de la esquina. Mañana sábado 14 de febrero se celebra el día de los Enamorados y, si aún no tienes regalo, el tiempo empieza a apretar. No eres el único son muchas las personas que se esperan hasta el último momento, pero no te preocupes porque tenemos muchas ideas que ofrecerte y más si debes regalar a un hombre así que toma nota porque estos son 40 ideas de regalos originales y únicos para un hombre en San Valentín.

Encontrar algo que realmente le guste no siempre es sencillo. Sobre todo si quieres evitar lo típico y acertar con un detalle que encaje con su forma de ser, sus aficiones o incluso sus pequeños caprichos. A veces no se trata de gastar más, sino de pensar un poco mejor qué puede hacerle ilusión de verdad. Para ponértelo fácil y que no tengas que dar mil vueltas, hemos reunido estas 40 ideas de regalos para hombre en San Valentín. Hay propuestas prácticas, otras más originales y algunas pensadas para organizar un plan completo este mismo fin de semana. Porque todavía estás a tiempo de sorprender.

¿Qué regalar a un hombre en San Valentín?

San Valentín es la ocasión perfecta para demostrar tu amor y aprecio con un regalo especial. Si estás buscando el obsequio ideal para un hombre, aquí te presentamos una selección de 40 ideas que seguro son acertadas. Primero algunas específicas y luego el resto.

Lote hombre My Soul Supreme

Comenzamos con una idea sencilla y rápida de conseguir porque está en Mercadona. Se trata del lote que contiene el perfume Supreme My Soul, uno de los más vendidos del supermercado dentro de sus opciones de colonias para hombre. Un perfume intenso y con notas amaderadas, que además va acompañado de un gel de 100 ml y de un neceser y todo ello por sólo 12 euros.

Perfume Polo Blue de Ralph Lauren

Si deseas algo de perfumería, más allá del supermercado, esta otra fragancia es una opción fresca con notas de madera de roble, mandarina y vetiver ahumado. Un clásico obra del perfumista Carlos Benaim. Lo venden en muchas perfumerías, pero quizás Primor lo tiene al mejor precio: 39,90 euros la botella de 100 ml ya que está ahora rebajada.

Chaqueta con capucha de Lidl

En el bazar de Lidl podemos encontrar infinidad de propuestas para San Valentín, pero destaca de forma especial esta chaqueta para hombre que combina estilo y funcionalidad. Confeccionada en poliamida, cuenta con cuello subido, puños elásticos y una cremallera reciclada de alta calidad. Disponible en colores azul, verde y negro, es perfecta para actividades al aire libre ya que es ligera y repele el agua. Tiene un precio de 12,99 euros.

Auriculares inalámbricos Bluetooth de Primark

Primark vende mucha ropa y accesorios, pero ¿sabías que tiene también gadgets como auriculares por ejemplo?. Para el amante de la música, estos auriculares ofrecen comodidad y calidad de sonido. Son perfectos para usar durante entrenamientos o desplazamientos diarios. Se venden en negro o en color plateado. Su precio es de 14 euros.

Set de cuidado personal de Nivea Men

Para un buen cuidado de la barba y el afeitado, kit incluye una crema de Nivea, un desodorante roll on, una crema hidratante y un bálsamo aftershave, proporcionando una rutina completa de cuidado personal. Ideal para el hombre que valora su cuidado diario. Lo podemos encontrar en varias tiendas, aunque es en Amazon donde tiene el mejor precio, por 13,99 euros y además con neceser de regalo.

Juego de mesa «Íntimoos» para parejas

Este juego de cartas está diseñado para fortalecer la conexión y complicidad en la pareja, ofreciendo retos y preguntas que promueven el redescubrimiento mutuo. Se vende en Amazon por 16,99 euros.

Pulsera de cuero trenzado con grabado «Te Quiero»

Si buscas una joya especial para tu pareja, esta pulsera de cuero con un grabado especial es un detalle significativo que va a poder llevar consigo diariamente. Se vende en Amazon y su precio es de 12,49 euros.

Kit de molde de manos en escayola

Este kit permite crear una escultura en 3D de las manos entrelazadas de la pareja, ofreciendo un recuerdo tangible y personalizado de su vínculo. Se vende en Amazon a un precio de 22,49 euros.

Otras ideas de regalos

Junto a los regalos que te acabamos de mostrar y que son algo distinto a lo de siempre, puedes optar también por estas otras opciones: