Se esperan colas kilométricas el viernes 10 de abril en Lidl por el cepillo moldeador que revienta a Dyson

Lidl saca un cepillo moldeador de aire caliente a un precio muy competitivo, 27,99 euros; este precio abre una brecha entre sus competidores. La empresa británica Dyson, una de las más famosas en cuanto a productos para el cuidado del cabello y para el hogar, tiene en su catálogo este tipo de cepillos desde 399 euros hasta 649 euros, una cifra muy superior al cepillo de la empresa alemana.

Lidl ofrece este producto tanto de forma online como en sus más de 700 tiendas repartidas por toda España. Además, lo podrás encontrar en los 31 países donde Lidl tiene presencia. Si pides el cepillo de forma online, podrás disfrutarlo un máximo de 30 días antes de devolver el producto.

El cepillo está hecho de plástico y está disponible en color negro, con unos 25,3 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y un peso total de 316 gramos.

El producto cuenta con una potencia máxima de 1200 W y con una temperatura mínima de entre 35 y 42 grados y máxima de entre 80 y 100 grados. El cepillo es apto para todo tipo de cabellos (lisos o rizados) y para todas las longitudes. El producto incorpora también un accesorio rizador automático. Además, el cepillo cuenta con dos niveles de calor y un nivel de ventilador, así como una función de aire frío Cool Shot para un peinado duradero y suave.

Está desarrollado con una protección contra sobrecalentamientos y una anilla para colgarlo.

El producto incluye dos accesorios rizadores (derecho e izquierdo), un cepillo semicircular, uno redondo, un accesorio secador y una bolsa de transporte para un almacenamiento seguro.

Otro producto Lidl

El cine en casa sigue ganando terreno frente a las salas de cine y ahora, con el último invento de Lidl, es más accesible. La cadena de supermercados ha puesto a la venta un palomitero de 850 W por solo 19,99 euros que promete revolucionar las noches de sofá, película y manta.

Este producto destaca por su versatilidad, ya que permite preparar hasta 130 gramos de palomitas en cuestión de minutos y, además, es apto para tostar almendras. El diseño incluye un brazo mezclador eléctrico que garantiza una cocción uniforme, evitando que los granos se quemen o queden sin hacer.

Asimismo, cuenta con temperatura regulable con un control giratorio, lo que permite adaptar la preparación según el gusto de cada usuario. Otro de los puntos fuertes de este nuevo invento de Lidl es su tapa extraíble, que se puede utilizar como cuenco para servir directamente, haciendo el proceso más práctico y cómodo.