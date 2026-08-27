Costaba casi 1.000 euros, pero el iPhone 17 de 256GB está ahora rebajado en Amazon y la oferta va a durar horas

Comprar un iPhone de última generación sin pagar el elevado precio oficial de Apple es cada vez más sencillo. El iPhone 17 de 256 GB ha comenzado a protagonizar algunas de las ofertas más llamativas del verano y actualmente puede encontrarse por debajo de los 959 euros que cuesta en la tienda oficial. La llegada de la próxima generación de teléfonos de Apple está haciendo que los distribuidores ajusten sus precios y estos bajen.

Un precio que cae con fuerza

El iPhone 17 de 256 GB tiene un precio oficial de 959 euros en Apple España, independientemente del color elegido. El teléfono se presentó como uno de los modelos principales de la generación y llegó con una pantalla de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz, chip A19 y sistema de cámaras Fusion de 48 megapíxeles.

Sin embargo, el precio en otras tiendas ha ido bajando conforme avanza el ciclo comercial del dispositivo. Si se busca un iPhone de gama alta sin necesidad de tener el modelo más reciente cuando llegue septiembre, el iPhone 17 de 256 GB es ahora una de las compras más interesantes del catálogo de Apple. La pantalla, el procesador, las cámaras y el almacenamiento ofrecen un conjunto muy completo.

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Una oferta que merece atención

El descuento resulta especialmente interesante porque el iPhone 17 no es un modelo antiguo ni una versión descatalogada. Su pantalla OLED de 6,3 pulgadas incorpora ProMotion con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, una característica que durante años estuvo reservada a los modelos Pro. Apple también equipa el dispositivo con el chip A19 y una cámara frontal Center Stage de 18 megapíxeles.

Además, el modelo de entrada de esta generación parte ya de 256 GB de almacenamiento, una capacidad que permite guardar una gran cantidad de fotografías, vídeos y aplicaciones sin depender continuamente del almacenamiento en la nube.

La bajada de precio no llega por casualidad. Apple se prepara para presentar su siguiente generación de iPhone en septiembre, con un evento anunciado para el 9 de septiembre de 2026. La proximidad del nuevo lanzamiento favorece que los distribuidores intenten reducir inventario de los modelos actuales mediante promociones.