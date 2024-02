Consigue billetes de Renfe con descuentos increíbles: el abono de tren que necesitas

Desde el sábado 30 de diciembre de 2023, los usuarios de Renfe pueden obtener abonos gratuitos para viajar en Cercanías, Rodalies, servicios de Proximidad y Media Distancia hasta el 30 de abril de 2024.

La adquisición de los abonos se puede realizar a través de la app de Cercanías Renfe o la web oficial para los abonos de Media Distancia y Avant, previo registro del cliente.

Abonos gratis de Renfe

El Gobierno de España, siguiendo la propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha aprobado mediante Real Decreto-ley la prórroga de la gratuidad de los títulos multiviaje de Renfe para los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. Esta decisión se basa en los buenos resultados obtenidos tras la implementación del Real Decreto-ley 14/22 del 1 de agosto, que introdujo esta medida por primera vez.

El propósito de esta prórroga es promover el uso del transporte público y reducir la dependencia del vehículo privado, lo que contribuye a disminuir nuestra huella de carbono y nuestra dependencia energética. Es importante evitar realizar reservas innecesarias para beneficiar a todos los usuarios del tren. En caso de realizar reservas que no se vayan a utilizar, es recomendable cancelarlas para que otros pasajeros puedan aprovechar ese espacio. El uso responsable del servicio es fundamental para su sostenibilidad y eficiencia.

Desde las 00:00 horas del día 30 de diciembre, están disponibles los Abonos Gratuitos para el primer cuatrimestre de 2024, los cuales serán válidos desde el 1 de enero hasta el 30 de abril.

Abonos Avant para viajeros frecuentes

Tarjeta Plus

La Tarjeta Plus ofrece varias ventajas para viajar con comodidad y a un precio reducido. Con un descuento del 50%, esta tarjeta te permite ahorrar en tus viajes desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Además, tienes la flexibilidad de elegir entre 30 y 50 viajes de ida o vuelta, según tus necesidades. Es importante destacar que la tarjeta se utiliza siempre en el mismo trayecto, entre dos estaciones que debes seleccionar al momento de adquirirla.

Esta tarjeta es nominativa e intransferible, lo que significa que está asociada a tu nombre y no puede ser transferida a otras personas. Con una validez de 90 días desde la fecha de compra para realizar tu primer viaje y 60 días para utilizarla a partir de ese primer viaje, la Tarjeta Plus no podrá ser utilizada después del 31 de enero de 2025. Para adquirirla, puedes aprovechar el descuento del 50% en tu canal de compra habitual, ya sea renfe.com, venta telefónica, taquillas de estaciones o agencias de viajes.

Tarjeta Plus 10

La Tarjeta Plus 10 te ofrece la oportunidad de disfrutar de viajes a mitad de precio durante todo el año 2024 con un descuento del 50%. Con esta tarjeta, tienes la flexibilidad de realizar 10 viajes de ida o vuelta, según tus necesidades, en el mismo trayecto entre dos estaciones que seleccionas al momento de la compra.

Es importante destacar que la Tarjeta Plus 10 es nominativa e intransferible, de forma que está asociada a tu nombre y no puede ser transferida a otras personas. Además, cuenta con una validez de 30 días desde la fecha de compra para realizar tu primer viaje, y dentro de este periodo, tienes 20 días para utilizarla a partir de esa primera formalización. Es crucial tener en cuenta que estos viajes no podrán ser utilizados después del 31 de enero de 2025.

Tarjeta Plus 10-45

La Tarjeta Plus 10-45 te brinda la posibilidad de disfrutar de viajes con un descuento del 50% durante todo el año 2024, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Con esta tarjeta, tienes la flexibilidad de realizar 10 viajes de ida o vuelta, según lo prefieras, en el mismo trayecto entre dos estaciones que elijas al momento de adquirir el abono.

Al igual que las anteriores, es nominativa e intransferible, lo que significa que está asociada a tu nombre y no puede ser transferida a otras personas. Además, cuenta con un periodo de uso y validez de 45 días desde la fecha de compra, durante los cuales puedes realizar tus viajes. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que estos viajes no se podrán utilizar después del 31 de enero de 2025.

Tarjeta Plus 10 Estudiantes

La Tarjeta Plus 10 Estudiantes te ofrece la oportunidad de acceder a viajes con un 50% de descuento, permitiéndote disfrutar de tarifas reducidas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024. Con este abono, tienes la flexibilidad de realizar 10 viajes de ida o vuelta, según tus necesidades, en el mismo trayecto entre dos estaciones que elijas al momento de adquirir la tarjeta.

Es importante destacar que la Tarjeta Plus 10 Estudiantes es nominativa e intransferible, lo que significa que está asociada a tu nombre y no puede ser transferida a otras personas. Además, cuenta con un periodo de validez de 30 días desde la fecha de compra para realizar tu primer viaje, y dentro de estos, dispones de 20 días para utilizarla desde la primera formalización. Cabe destacar que los viajes no podrán ser utilizados después del 31 de enero de 2025.