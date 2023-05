¿Cómo hacer la Declaración de la Renta por teléfono?

La Agencia Tributaria ha lanzado un plan para atención al cliente que consiste en la posibilidad de hacer la declaración de la renta por teléfono. ¿Deseas beneficiarte de este servicio? Aquí te explicamos todos los pasos a seguir para lograrlo. Son muchas las razones por las cuales un ciudadano español o una persona que hace vida tributaria en el país desea hacer la declaración de la renta por teléfono, y aquí, en este importante artículo, te explicamos paso a paso y con detalle todo lo relacionado con el plan implementado por la Agencia Tributaria en este respecto.

Podrás enterarte de qué requisitos debe poseer el contribuyente, números de contactos, cómo funciona el plan vía telefónica, quienes declaran por teléfono, entre otros aspectos de ayuda a conseguir una cita. La declaración de la renta se realiza de distintas maneras: presencial, online y por teléfono. Y esta última modalidad es la que ha llevado a un número interesantes de contribuyentes a preguntarse cómo sería realizarla con este tipo de distancias.

Existen numerosas opciones telefónicas para hacer la declaración, y el gran objetivo es poder ayudar a que la gestión se realice de forma efectiva. La Agencia Tributaria ofrece desde el 2019 un plan llamado, «Plan Le Llamamos», el cual le da apertura a una alternativa para todo el participante que no puede acudir a las oficinas, o no posee la capacidad de hacer la declaración de la renta vía internet.

¿Cómo funciona el Plan Le Llamamos?

El usuario debe pedir una cita del plan a la Agencia Tributaria, para que ellos luego puedan hacer el contacto telefónico con el contribuyente. La Agencia Tributaria destaca anualmente las fechas de apertura y clausura del plan, junto con el normal llamado a la campaña de la declaración. Esta campaña nació a raíz de las medidas de emergencia que España ha tenido que tomar a causa de la pandemia mundial del Covid-19.

Por lo tanto, el plan no solo agiliza la tramitación de la renta para aquellas personas que no puedan acudir a la entidad tributaria o no posean internet, sino que además preserva la vida, se une a las medidas de cuarentena nacional y colabora con el no detener las labores durante el implemento de medidas. Es decir, la Agencia se compromete a la idea de que el país no debe detenerse.

¿Qué se necesita para pedir la cita para la declaración de la renta por teléfono?

El ciudadano español que realizará la cita para el plan Le Llamamos, debe poseer a la mano en el momento de la llamada los siguientes recaudos: