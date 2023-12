Cómo contratar a una cuidadora, cuánto cobran y cómo escoger a la persona adecuada

La mayoría de la población mayor prefiere envejecer en su hogar en lugar de hacerlo en una residencia. No obstante, contratar a una cuidadora o empleada de hogar implica un gasto significativo para las familias.

Contratar a una cuidadora: todo lo que necesitas saber

Es importante considerar los requisitos de experiencia y formación necesarios para cuidar a personas mayores. Algunas de las principales cualidades destacadas en un cuidador son:

Experiencia y capacitación específicas.

Vocación por el cuidado de personas.

Humanidad y diligencia en su labor.

Empatía y flexibilidad para adaptarse.

Contrato y Salario

Contratar un cuidador de personas mayores es una buena opción para el cuidado domiciliario. Establecer un contrato es fundamental para asegurar un servicio profesional y con garantías tanto para las familias como para los trabajadores.

Para formalizar un contrato con el cuidador y comenzar la prestación de servicios, es necesario redactar un documento que detalle todas las condiciones laborales, aunque también se acepta un contrato verbal. Después de cuatro semanas desde el inicio de los servicios, este acuerdo se considerará indefinido y de jornada completa.

Asimismo, se debe proceder al alta del cuidador en el Régimen de las Empleadas del Hogar y asegurarse de cumplir con el marco legal de contratación, garantizando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las bases de cotización requeridas.

Es esencial tener en cuenta que el salario mínimo para contratar a un cuidador de personas mayores puede cambiar anualmente debido a las actualizaciones en las bases de cotización. Antes de formalizar el contrato, es necesario consultar esta información actualizada para garantizar que se le ofrezca al menos el SMI establecido por la ley vigente en ese momento.

En el año 2023, el SMI asciende a 1.080 € al mes en 14 pagas, equivalente a 34,84 € por día considerando una jornada de 8 horas diarias. Para jornadas parciales, el sueldo al contratar a una cuidadora de personas mayores se calcula según bases de cotización superiores a las 40 horas semanales establecidas en el SMI.

Cuidador no profesional

Cuando no es viable suscribir un contrato para el cuidado de personas mayores, suele surgir la figura del cuidador no profesional, generalmente desempeñada por familiares cercanos del individuo asistido. Sin embargo, asumir este rol implica una carga de trabajo y emociones para la cual no todos están preparados.

Aunque sea un trabajo no profesional, esta labor implica en muchos casos renunciar a un empleo en otro campo. Para brindar respaldo a estas personas, el Estado ofrece un convenio especial mediante el cual cubre la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.

Para convertirse en cuidador no profesional y recibir una compensación económica, es necesario: tener entre 18 y 65 años, no recibir pensiones, no estar inscrito a tiempo completo en ningún régimen de la Seguridad Social, demostrar la labor de asistencia a un familiar o contar con un informe social que avale esta idoneidad, haber convivido durante al menos un año con la persona que requiere cuidados, comprometerse a brindar asistencia durante al menos un año y formalizar un contrato según las condiciones de cada comunidad autónoma.

El cálculo de la base de cotización al régimen especial de cuidadores no profesionales, cubierto por el IMSERSO, se determina según las condiciones individuales del cuidador: ya sea a tiempo completo, parcial o si ha interrumpido previamente su actividad laboral. Es esencial que la dependencia de la persona a cargo esté acreditada y que esta reciba la prestación correspondiente.

Cabe señalar que la gestión de las ayudas a la dependencia puede demorarse hasta 18 meses dependiendo de la región. Además, las cuantías de estas prestaciones varían según el grado de dependencia, donde el receptor de la prestación es la persona dependiente, no el cuidador: Grado I (153€/mes), Grado II (268,79 €/mes) y Grado III (387,64 €/mes).