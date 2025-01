El comentario viral de un propietario: «Si me aseguran que no la okupan, bajaría el precio del alquiler»

Pese a que algunos lo niegan, el problema de la okupación afecta directamente al precio de compraventa de viviendas y al alquiler. Esto se debe a que la indefensión de los propietarios hace que exijan más dinero.

Al menos, eso es lo que piensa el dueño de un chalet en Madrid. Pese a que lo tiene alquilado, ha tenido que contratar un seguro y una alarma. Además, el temor a los inquiokupas ha hecho que no se plantee disminuir el precio que exige por él.

Esto es lo que se puede deducir de las declaraciones que hizo un señor mayor en el programa El Intermedio, donde realizaron un pequeño debate entre personas de diferentes generaciones. Las respuestas se han hecho virales en redes sociales.

¿La inquiokupación provoca que suba el precio del alquiler?

La presentadora de El Intermedio, Thais Villas, salió a la calle para preguntar sobre el problema de la vivienda, y la intervención de una de las personas llamó la atención de todo el mundo.

«Yo tengo un chalet en la Sierra alquilado. Pago mis impuestos y encima tengo que pagar un seguro, para que me abonen la mensualidad», comenzó a explicar.

A lo que el hombre se refería es que debido al problema de la inquiokupación muchos propietarios deciden contratar un seguro mensual, que les siga abonando las mensualidades en caso de impagos.

Él mismo aclaró ese punto: «Si no me pagan, interviene el seguro y me abona el dinero. Además ellos se encargan de echarles. También tengo una alarma».

La contratación de un seguro y de una alarma provoca un gasto extra, para los propietarios. Por ello, este señor tiene claro que en caso de que no tuviera que utilizar estos servicios, estaría dispuesto a cobrar menos por el alquiler de su vivienda.

Su respuesta ha llamado la atención de las redes sociales: «Si a mí me aseguran que no me iban a okupar la vivienda, yo pondría el chalet muchísimo más bajo, pero es que hemos llegado a esto. Yo no puedo dormir porque estoy pensando si me la okupan o si dejan de pagarme».

¿Hay casas baratas para alquilar en Madrid?

El resto de personas que intervinieron en el debate mostraron opiniones bastante diferentes. Por ejemplo, el sector más joven defendió las dificultades para alquilar una vivienda.

De hecho, uno de ellos confesó que tenía que pagar 600 euros por un piso compartido. Sin embargo, otra persona le respondió que si se alejaba del centro todavía era posible encontrar alquileres bajos.

Si bien es cierto que hay pueblos cercanos a Madrid con un alquiler asequible, el precio de la vivienda está totalmente disparado en todas las zonas de España.

Una buena muestra de ello es el informe de Idealista, donde podemos comprobar que el precio del metro cuadrado en un barrio popular como Carabanchel es de 16,2 euros. Es decir, alquilar una casa de 80 metros allí te costaría casi 1.300 euros.

Otro de los momentos más hilarantes se produjo cuando una mujer confesó entre risas, que se casó con su marido para poder pagar el alquiler de su casa.