Las Columbia más buenas del mercado son estas y están rebajadas en Decathlon

Estrenado el mes de septiembre comenzamos a pensar en el otoño y en la vuelta al trabajo. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos vivir momentos de relax o de que no podamos disfrutar de escapadas durante los fines de semana. Lo más recomendable es irse a la montaña o caminar por la naturaleza, con el fin de poder encontrar algo de paz ante el estrés que en breve volveremos a sentir y para ello nada como tener un buen calzado como el que os vamos a mostrar a continuación. Descubre ahora, las Columbia más buscadas del mercado que además están rebajadas en Decathlon.

Las zapatillas más buscadas de Columbia están en Decathlon

Si eres aficionada a hacer trekking, senderismo o simplemente, te gusta evadirte un poco del ruido y del estrés caminando por la montaña, es sumamente importante que dispongas del calzado adecuado y en este sentido, la marca Columbia es quizás una de las más destacadas. Una firma de ropa técnica creada especialmente para pasar jornadas en el exterior y que está además presente en Decathlon con productos como este que ahora ves.

Se trata de las zapatillas de montaña y trekking para mujer, modelo Columbia Vapor Vent, una de las mejores y más resistentes para pisar sobre cualquier terreno que de hecho, vas a querer llevar para todo tipo de ocasiones más allá de usarlas cuando conectes con la naturaleza.

Unas zapatillas que como puedes comprobar, tienen un diseño realmente bonito, en color gris de varias tonalidades y en azul, pero que además es un calzado de calidad diseñado para pisar por la naturaleza y la montaña, teniendo en cuenta la gran cantidad de desniveles que podemos encontrarnos. De hecho, su entresuela tiene tecnología Techlite desarrollada por la propia Columbia para garantizar una mejor amortiguación y un confort duradero, así como adherencia de suela de caucho que no deja marcas y adherente.

Tiene además una suela con alta transpirabilidad para que el pie esté siempre ventilado, reforzado además por la malla exterior que es transpirable.

Sin duda el calzado al que más partido le sacarás cada fin de semana, pero que también te va a servir para tus largas caminatas por la ciudad o para salir a pasear con los niños. El precio de este calzado es de casi 100 euros, pero Decathlon las rebaja a 79,99 euros de modo que corre a por ellas antes de que se agoten.