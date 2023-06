Colonial no teme la subida de tipos del BCE: «Toda nuestra deuda es a un tipo fijo medio del 1,7%»

Colonial no teme la subida de tipos de interés puesto que toda su deuda es a un tipo fijo medio del 1,7% y la mantendrá así hasta, al menos, 2026. «Respecto al balance, la compañía se ha caracterizado por mantener una solvencia muy sólida en 2022 desde el punto de vista de rating y de estructura de la deuda a largo plazo», ha explicado Pere Viñolas, CEO de la Socimi, tras la celebración de la junta de accionistas de la cotizada. El año pasado, Colonial redujo su deuda neta en 421 millones de euros hasta los 4.934 millones, gracias a las desinversiones que llevó a cabo por valor de 500 millones.

De cara a la segunda mitad de 2023, la inmobiliaria contempla ejecutar otra tanda de desinversiones de activos no estratégicos. «A la vista de que este plan ha funcionado muy bien, habrá una segunda oleada», ha subrayado el consejero delegado. No obstante, Viñolas ha matizado que todavía no han identificado los activos ni pueden hablar de importes y que es una operación que aún están evaluando. En este sentido, el directivo ha asegurado que el sector inmobiliario vive «un año de transición» y no espera que el punto de inflexión llegue antes de principios de 2024.

Por otro lado, el CEO de Colonial ha señalado que la cotización en bolsa de la empresa sólo refleja la mitad del valor de sus activos netos de deuda. Tras definir el 2022 como un año que no fue positivo para la cotización, Viñolas ha justificado que se trata de un fenómeno muy sectorial que afecta a todo el ámbito inmobiliario. En concreto, la cotización cayó un 27% el año pasado y suma una caída del 36% desde la pandemia.

No obstante, Viñolas ha defendido que esa evolución en bolsa dista mucho de lo que marcan los fundamentales de la compañía, poniendo como ejemplo que la cotización, ahora en torno a los 3.000 millones de euros, sólo recoge la mitad del valor de toda su cartera neta de deuda. En concreto, el valor neto por acción de la compañía (NAV) es de 11,83 euros. Sin embargo, su valor en bolsa oscila entre los 5 y los 6 euros, que supone un descuento aproximado del 50% sobre el precio de mercado de sus inmuebles.

Incertidumbre en 2023

El consejero delegado de la socimi cree que 2023 será un ejercicio de aún mayor «exigencia», por la subida de los tipos de interés. Por su parte, el presidente de la Socimi, Juan José Brugera, también ha lamentado el momento de «gran incertidumbre financiera» que ha impactado en los mercados, si bien ha defendido que Colonial ha mostrado una alta resiliencia con sus edificios sostenibles y en zonas ‘prime’, que se alquilan antes y con mayores rentas.

Colonial logró en 2022 volúmenes de contratación récord, con más de 177.000 m2, alcanzando el segundo mayor volumen de contratación de su historia y superando en un 4% la cifra del año anterior que ya fue un ejercicio de niveles de actividad récord; sólidos niveles de ocupación, que se sitúan a niveles del 96%, destacando el mercado de París con niveles de casi plena ocupación e incremento de rentas. En concreto, la indexación de los alquileres a la inflación han aumentado de media un 5% (7% en España y 3% en París).