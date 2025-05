Colas en Mercadona por el nuevo producto que te deja la ropa como recién salida de la tintorería

Desde hace unas semanas, se ha vuelto casi misión imposible encontrar un suavizante concreto en los lineales de limpieza de muchos supermercados Mercadona. Se trata del nuevo suavizante concentrado Violets de Bosque Verde, un producto que, según muchos comentan en redes, «deja la ropa oliendo como si la acabaran de sacar de una tintorería de lujo”. A 1,80 euros por una botella de 1,6 litros (que da para unos 80 lavados), muchos clientes lo describen como «el chollo del año». Y es que no solo suaviza: también perfuma, cuida y da ese toque de prenda mimada que tanto nos gusta.

Lo cierto es que en varios vídeos virales se puede ver a usuarios entusiasmados mostrando cómo huelen sus prendas horas después de lavarlas con este producto. Algunos incluso afirman que, después de tender la ropa o de colocar las fundas en el sofá, el aroma persiste durante días. No es raro, entonces, que la demanda haya explotado. El secreto, según parece, está en las microcápsulas de perfume que se van liberando poco a poco, aportando una frescura duradera muy por encima de lo habitual en otros suavizantes del mercado. Por ello muchos Jefes de Mercadona no lo dudan y cuando lo ven, no dudan en llevárselo. Aunque es un simple suavizante, se ha ganado un hueco en la categoría de productos virales, esos que todo el mundo quiere probar y que terminan siendo el tema de conversación en redes.

El producto de Mercadona que te deja la ropa como de tintorería

El suavizante en cuestión, no es otro que el suavizante Violets con microcápsulas y que tiene un intenso pero equilibrado aroma floral, con notas dulces y frescas que recuerdan a la ropa recién planchada en una lavandería profesional. A diferencia de otros suavizantes que resultan empalagosos o que pierden intensidad tras el secado, este permanece en el tejido durante horas, incluso días, gracias a su fórmula con microcápsulas que se activan con el movimiento.

Esto significa que, cuando te pones una camiseta lavada con este suavizante o te arropas con las sábanas al final del día, el olor se reaviva, envolviéndote de nuevo en esa sensación limpia y acogedora. Quienes ya lo han probado aseguran que no solo es eficaz en la ropa del día a día, sino también en textiles como toallas, cortinas o fundas de sofá.

Una fórmula pensada para cuidar y durar

Más allá del perfume, este producto ha ganado popularidad por su eficacia como suavizante concentrado. Con una pequeña cantidad (20 ml para cargas de 4-5 kg), se consigue una suavidad notable y un aroma persistente. Para quienes buscan un resultado más intenso, basta con ajustar la dosis a 30 ml o incluso 50 ml en lavadoras de gran capacidad.

En su composición destacan los tensioactivos catiónicos, que ayudan a reducir la electricidad estática, facilitan el planchado y aportan esa textura más sedosa a las prendas. Además, está formulado con perfumes específicos como Hexyl Cinnamal, Citronellol o Benzyl Salicylate, conocidos por su durabilidad y aroma agradable. Todo esto sin necesidad de aplicarlo directamente sobre la ropa (algo que debe evitarse), sino simplemente vertiéndolo en el compartimento indicado de la lavadora.

Modo de uso y precauciones básicas

Utilizar este suavizante es tan sencillo como añadir la dosis de 20, 30, 35 o 50 ml recomendada en la cubeta de la lavadora destinada al suavizante en función de la cantidad de ropa y si deseas que el resultado sea suave o extrasuave. No es necesario ningún paso adicional ni combinación especial. Eso sí, como cualquier producto de limpieza, se deben seguir unas precauciones básicas: no ingerirlo, mantenerlo fuera del alcance de los niños y evitar el contacto directo con la piel o los ojos.

¿Merece la pena probarlo?

A juzgar por la reacción de los consumidores y de lo que se comenta en redes sociales, sí. No estamos ante un producto revolucionario en términos técnicos, pero sí ante un suavizante que ha conseguido conquistar por el olfato, que no es poco. Quien valora que la ropa huela bien durante más tiempo, que tenga ese tacto suave sin sentirse apelmazada y que todo ello se consiga por menos de dos euros… seguramente entenderá por qué se ha vuelto un favorito.

Además, el hecho de que cunda tanto (80 lavados por botella) lo convierte en una opción muy rentable, incluso para quienes hacen varias coladas por semana. Un pequeño lujo diario al alcance de todos. Porque sí, puede que un suavizante no cambie tu vida, pero hay algo reconfortante en envolvernos en una prenda que huele bien. Y si ese olor te recuerda a algo cuidado, limpio y bonito, mejor aún.