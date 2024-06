La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) requirió información adicional a BBVA a la presentada inicialmente para admitir a trámite la solicitud de OPA hostil sobre Banco Sabadell, admisión que se ha producido este lunes finalmente.

Según algunos medios, esta información adicional, remitida por BBVA el 4 de junio, podría referirse al posible impacto del caso Villarejo en la OPA sobre Sabadell. Como es sabido, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado sentar en el banquillo a la entidad como persona jurídica, a su ex presidente Francisco González y a varios directivos y ex directivos.

La CNMV señala en un comunicado que el folleto y los demás documentos presentados por BBVA el 24 de mayo, y que fueron complementados con más información y modificaciones a 4 de junio, se «ajustan a lo dispuesto» en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio.

Sin embargo, el supervisor señala que esta admisión a trámite de la solicitud «no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones», que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la Ley de OPAs.

La adquisición resultante de la oferta está sujeta a lo previsto en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero que la desarrolla, y que conceden potestad al Gobierno para vetar la posterior fusión de BBVA y Sabadell. Como también es bien conocido, el Ejecutivo ha mostrado reiteradamente su rechazo a la operación.

Además, recuerda que no autorizará la oferta hasta que no se le acredite la obtención de la no oposición del Banco Central Europeo (BCE) a la operación, si bien puede aprobarla antes de que se pronuncie sobre la misma la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que también debe dar su visto bueno. Por lo que podría darse el caso de que se ejecute la OPA y que posteriormente la anule el organismo que preside Cani Fernández, aunque no es el escenario más probable.