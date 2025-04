La CNMV justifica la imputación del fondo bajista Gotham City en la Audiencia Nacional por su ataque a Grifols, a pesar de haber abierto expediente a la compañía por irregularidades contables, porque dichas irregularidades no son las mismas que denunció Gotham en su famoso informe de enero de 2024 y en los posteriores.

Hasta ahora, lo que más chirriaba de la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores -aún bajo la presidencia de Rodrigo Buenaventura- en este caso era la contradicción que suponía que expedientara a Gotham y, a la vez, asumiera los descubrimientos de su análisis para expedientar también a Grifols por irregularidades contables. Es decir, daba por buenos sus datos y al mismo tiempo le acusaba de manipular el mercado con informaciones engañosas.

Sin embargo, el informe razonado que la CNMV envió al juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional intenta responder a ese argumento y explicar que no existe contradicción entre ambas actuaciones.

«A primera vista, un observador lego en la materia podría señalar que, si la CNMV ha encontrado deficiencias en la información financiera de GRIFOLS, GOTHAM estaba en lo cierto al señalar deficiencias y no es responsable de manipulación alguna. Sin embargo, esto no es así, por varios motivos:

porque las deficiencias señaladas por GOTHAM (con una excepción, la de la ratio EBITDA/Deuda) no eran las mismas que las halladas por la CNMV. El informe del DIFC [Departamento de Información Financiera y Corporativa] identifica una serie de deficiencias, pero no valida de ningún modo las afirmaciones de GOTHAM relativas a que la deuda material de GRIFOLS no está completamente reconocida en sus estados financieros ni las relativas a que GRIFOLS reconoce ingresos indebidamente (ambas supuestas deficiencias alegadas por GOTHAM derivan fundamentalmente de su afirmación incorrecta de que GRIFOLS ha consolidado indebidamente a Haema AG y a BPC Plasma Inc. [filiales de Grifols]). porque algunas de las omisiones de información halladas por la CNMV y que estaban relacionadas indirectamente con las acusaciones de GOTHAM no consistían en una falsedad informativa ni resultaban en cifras incorrectas, sino que eran una omisión de información de desglose o explicativa en algunos estados financieros anuales concretos. (…)».

Es decir, según este informe de la CNMV, las irregularidades cometidas por Grifols son distintas (salvo una) de las denunciadas por Gotham. Por tanto, abrir expediente a Grifols por «incumplimiento material de la normativa aplicable» no impide abrírselo también a Gotham por denunciar otras irregularidades que no son reales.

Guerra de abogados

Este argumento ha sido recogido por el abogado de Scranton, Carlos Gómez-Jara, personado en la Audiencia como acusación particular contra Gotham: «La cuestión esencial por dilucidar en las presentes diligencias no es si la información remitida por Grifols a la CNMV de 2021 a 2023 cumplía o no escrupulosamente las normas financieras y de contabilidad (lo que se está sustanciando por vía administrativa porque ése y no otro es su nivel de relevancia jurídica), sino si los investigados transmitieron señales falsas o engañosas al mercado con la finalidad de alterar el precio de cotización de las acciones de Grifols los días 8 y 9 de enero de 2024», sostiene en un escrito dirigido al juez del 10 de marzo.

Por el contrario, los abogados de Gotham (despachos SLJ y Romero Rey) hacen hincapié precisamente en que el fondo bajista no difundió ninguna información falsa, sino que denunció falta de transparencia en las cuentas (no incumplimiento de la ley) y que sus conclusiones son un análisis basado en informaciones públicas -como los de cualquier banco de inversión-, no informaciones nuevas como denuncian la CNMV y Scranton.

Además, aseguran que «las afirmaciones que la CNMV afirma que son falsas o inexactas no solo son legítimas, fundamentadas y veraces, sino que han sido validadas por la CNMV en su expediente sancionador contra Grifols, por la propia Grifols y por otros actores del mercado, lo que refuta cualquier intento de presentarlas como falsas o engañosas», según su escrito del 13 de febrero.

Asimismo, estos abogados critican que la CNMV haya enviado al juez sólo el expediente de Gotham y que haya tenido que ser Calama el que reclame al supervisor el expediente abierto a Grifols.