La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ha abierto expediente sancionador a Gotham City y un hedge fund por manipulación de mercado y por incumplir la normativa sobre recomendaciones de inversión en el caso de Grifols. También ha expedientado a la propia compañía por deficiencias en su información contable, descubiertas precisamente a raíz de los informes de Gotham.

Según un comunicado de la CNMV, el primer expediente se refiere a «Gotham y a GIP [el citado hedge fund] por la posible comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 297.2.b) de la LMVSI1 , por el incumplimiento del artículo 15 de MAR2 , por la realización de una práctica de manipulación de mercado de las descritas en el artículo 12.1.b) del citado Reglamento, mediante la utilización concertada de mecanismos ficticios o cualquier otra forma de engaño o artificio para afectar el precio de las acciones de Grifols, con el informe publicado el 9 de enero de 2024».

Es decir, la ‘policía de la Bolsa’ entiende que el primer informe de Gotham denunciando las prácticas contables de Grifols, que provocó el hundimiento de su cotización, pudo ser un engaño deliberado precisamente para causar ese movimiento de las acciones y beneficiarse de él.

Asimismo, la CNMV abre un segundo expediente a Gotham «por la posible comisión de una infracción leve tipificada en el artículo 310 de la LMVSI, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 20, apartado 1, de MAR, relativas a la presentación objetiva de recomendaciones de inversión y a la comunicación efectiva de intereses particulares o conflictos de interés en la recomendación de inversión sobre las acciones de Grifols contenida en el citado informe».

No obstante, Gotham siempre ha dejado claro en sus informes la existencia de esos intereses particulares y que tenía posiciones bajistas en el valor que se beneficiaban de su caída.

A pesar del expediente a Gotham, también abre otro a la propia Grifols precisamente por las prácticas denunciadas por esta firma de análisis: En este caso, se refiere a «la posible comisión de una infracción continuada muy grave tipificada en el artículo 282.1.b) de la LMVSI, por el suministro a la CNMV de información financiera regulada con datos inexactos o no veraces o que omita aspectos relevantes de conformidad con las NIIF/NIC, contenida en los informes financieros anuales consolidados de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, y de la información financiera consolidada semestral correspondiente al primer semestre de 2023».

Y también le expedienta por «una infracción continuada grave tipificada en el artículo 292.1.f) de la LMVSI, por la inclusión en los informes de gestión correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, y al correspondiente al primer semestre de 2023, de información no veraz o engañosa sobre el método de cálculo de algunas medidas alternativas del rendimiento (APM)».

Hay que recordar que la CNMV revisó las cuentas de Grifols en marzo y que le obligó a reducir su beneficio y a elevar su endeudamiento. Posteriomente, el propio auditor de la farmacéutica, Deloitte, también detectó nuevas irregularidades y forzó una nueva reformulación, con una reducción de 457 millones en su patrimonio neto.

Tras el comunicado de la CNMV, Gotham ha anunciado que este jueves publicará un nuevo informe referido a Europa, pero no concreta si será sobre Grifols o sobre otra compañía del continente. Por su parte, Grifols ha asegurado que la posible multa será inferior a un millón de euros y no tendrá impacto en sus cuentas, pero no hace declaraciones sobre las deficiencias en sus cuentas.