La CNMV ha dado el pistoletazo público a una serie de investigaciones que lleva desde realizando hace meses en EiDF y las empresas que participan de su accionariado o que realizaron algunos movimientos susceptibles de ser sancionados en 2022.

Dos años ha tardado en llegar esta propuesta de sanción, contra la que los aludidos tienen a su alcance, como argumenta el regulador, «todos los medios que el ordenamiento jurídico les confiere». Hay que señalar que a las propuestas de sanción de las distintas compañías, la CNMV anexa otra de carácter leve «por falta de colaboración».

Ha pedido sanción para Reb and Hire, Liber Asset, Albujón Solar 81, Liquidaciones Vizcaya y Gestión de Patrimonios Inmobiliarios. Más allá de cómo resulte y qué argumente cada sancionado, llama la atención que algunas son empresas relacionadas con el hermano del presidente de EiDF, Fernando Romero, y otras directamente vinculadas a su mujer, Rebeca Alonso Abril, que es administradora única de Reb and Hire S.L.

La propuesta de sanción de la CNMV entiende que se produjeron determinados movimientos susceptibles de constituir el delito de «manipulación de mercado», en tanto que las entradas y salidas de paquetes accionariales de la compañía tenían como objetivo influir en la operativa de la compañía.

Unos movimientos que se habrían producido, además, en plena especulación sobre el tamaño de EiDF, que planeaba dar un salto del BME Growth, donde cotiza, al Mercado Continuo.

Venta de paquetes a terceros

Como viene relatando este diario desde hace algunos meses, el hermano del presidente Fernando Romero presumía en distintos audios, aquí publicados, de mover el precio de la acción tras la colocación de paquetes accionariales a nuevos socios. De hecho, el propio Óscar Romero era quien se reunía con esos socios para explicarles «las bondades de la inversión» y pactar «un precio por debajo de la acción».

Aunque es una operativa que en ocasiones se realiza para captar capital aunque se pierda parte del accionariado, llama la atención que «no se hiciera de forma directa», como han denunciado algunos afectados a OKDIARIO, sino «a través de sociedades que ahora sabemos que la CNMV está investigando». Algunos de los miembros de la Plataforma de afectados por EiDF, que están preparando sus querellas contra la compañía, según nos cuentan, se reunieron con Óscar Romero y pactaron esa entrada en el accionariado, pero después no recuperaron «ni el dinero ni las acciones».

Origen del problema en EiDF

El escándalo con EiDF arrancó tras las disputas con sus auditores, y que llevaron a PwC a no firmar las cuentas y a presentar un informe en el que alertaba de una serie de conductas irregulares en la compañía. Algo que avaló Deloitte con su forénsic del propio informe de PwC, señalando la posibilidad de que existieran facturas presentadas por trabajos no realizados o una presunta falsificación de documentos. En este sentido, EiDF acudió a KPMG y éste emitió un informe paralelo en el que aseguraba que «las conductas descritas» en el forénsic no tenían «encaje en tipo penal alguno vigente».

Este diario ha vuelto a tratar de ponerse en contacto con EiDF para conocer su versión de los hechos, así como con su agencia de comunicación, sin que haya sido posible tener respuesta alguna.