El caso EiDF tiene un cariz judicial desde que se admitiera la primera querella, y la creación de una Plataforma de Afectados de EiDF supone el primer paso para una para la interposición de una demanda colectiva con cerca de 200 afectados. Demandarán por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, administración desleal y organización criminal. Y en todos, además de a la propia compañía, el elemento en común es el hermano del presidente, Óscar Antonio Romero.

Según la información a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el propio Óscar Antonio Romero era el encargado de reunirse con potenciales inversores, que se citan unos a otros, y venderles las bondades de la energética. Como relatan, uno de los aspectos en los que incide es «en el beneficio que podían sacar si compraban acciones a través de alguna de las sociedades» que gestionaba él mismo, y que le permitía «comprar paquetes accionariales por debajo del precio de mercado», de manera que los nuevos inversores «ya entraran ganando dinero».

Muchos denuncian ahora que «el dinero que les hacían llegar era el de los nuevos inversores, y no el de las acciones reales, si es que le llegaba dinero», porque ninguno cuenta con la propia participación, al haberse hecho a través de sociedades de Romero, como es el caso de Albujón o Huelva Capital. Sobre ésta última, el propio Óscar Antonio Romero comenta en las grabaciones a las que ha tenido acceso OKDIARIO que le harán la devolución del capital que había puesto a uno de los inversores, que asegura que aún no ha «recibido el dinero, pese a que esa devolución estaba prevista hace un año».

Problemas con el auditor

Los problemas con los asesores y auditores de EiDF no han hecho más que engordar desde que la energética debutara en bolsa. Primero su asesor, el despacho Gómez-Acebo & Pombo, de quienes se queja Romero en los audios porque hablaba mucho con la CNMV, «y se estaba girando», en referencia a su colaboración con la institución, por lo que «teníamos preparado el informe de KPMG» para evitar que la propia Comisión tuviera una información diferente a la que EiDF quería dar.

Las disputas con auditores, como comentó OKDIARIO, ya llevaron a PwC a no firmar las cuentas y a presentar un informe en el que alertaba de una serie de conductas irregulares en la compañía. Algo que avaló Deloitte con su forénsic del propio informe de PwC, señalando la posibilidad de que existieran facturas presentadas por trabajos no realizados o una presunta falsificación de documentos. En este sentido, EiDF acudió a KPMG y este emitió un informe paralelo en el que aseguraba que «las conductas descritas» en el forénsic no tenían «encaje en tipo penal alguno vigente».

Lo cierto es que la compañía ha vuelto a su funcionamiento y que, como contaba OKDIARIO, ahora sí tiene a sus máximos accionistas preocupados. La idea que tienen en mente es lograr una estabilidad mínima en los próximos meses, e incluso anunciar de nuevo el traspaso de de algunos de los activos de EiDF para generar un interés por el negocio y, tras esto, abandonar la compañía. La valoración real de los activos es un asunto que, en todo caso, preocupa a los analistas consultados, porque «no está claro que no estén ya vendidos a compañías del círculo de los Romero» y porque «podrían ser activos adquiridos mediante una deuda mayor que el beneficio que se obtendrá».

Este ha tratado de ponerse en contacto con EiDF, pero la compañía no responde a la solicitud.