La población española está horrorizada con la subida de los precios de los alimentos, con el aceite de oliva como gran estrella, y tampoco está muy contenta que digamos con la baja rentabilidad de los depósitos bancarios. Hay un organismo que debería vigilar que funciona la competencia en estos casos (y en todos), lo que en teoría debe contener los precios: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero la CNMC ni está ni se la espera en asuntos como el aceite o los depósitos. Ni en ningún otro.

La CNMC ha sido durante muchos años el martillo de herejes de las empresas en muchos sectores, con constantes expedientes y sanciones por acuerdos para fijar los precios. De hecho, eso le valió a su anterior presidente el sobrenombre jocoso de José María Marín Torquemada (su apellido es Quemada).

Pero las cosas cambiaron radicalmente con el nombramiento de Cani Fernández, otra amigui de Nadia Calviño como la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado (aunque ya ha dejado de serlo tras los últimos acontecimientos). Desde entonces, apenas se han realizado investigaciones y las sanciones se han dirigido sólo a pequeñas empresas irrelevantes. Nada de tocar a las grandes.

¿Por qué? Pues porque Fernández ha desarrollado toda su carrera como abogada de estas grandes empresas en materia de competencia, actividad en la que logró un gran prestigio y ganó numerosos recursos a las sanciones de la propia CNMC en los tribunales (en especial, en la Audiencia Nacional). Y, lógicamente, querrá volver a esa labor cuando deje su actual cargo. Así que no tiene ninguna intención de enfrentarse con ellas friéndolas a sanciones.

Pero la cosa ha llegado a extremos escandalosos: como ha revelado OKDIARIO esta semana, Teresa Ribera pidió a la CNMC que aprobara a toda prisa y sin analizar la solvencia la adjudicación de 300 instalaciones renovables porque se les pasaba el plazo… y Fernández se plegó a la imposición gubernamental. Su independencia se ha quedado más o menos donde la de la CNMV (¿algo sobre Indra, Rodrigo Buenaventura?).

El lío del consejo

La consecuencia es esa inacción del organismo que debe velar por el correcto funcionamiento de la competencia -muchos hablan de «dejación de funciones»- desde la llegada a la presidencia de Fernández en 2020. De hecho, la dimisión de Beatriz de Guindos (la sobrina de Luis de Guindos) de la dirección de competencia de la CNMC un año después se debió a que vio el percal y se negó a seguir en un puesto desde el que no iba a poder hacer nada.

Pero hay más. Para empezar, en su consejo no hay ningún representante del PP, aunque sí de Podemos, ERC y PNV, aparte del PSOE, claro. Según fuentes que conocen bien la institución, la composición del mismo responde más a afinidades personales que políticas, lo cual propicia adhesiones a esta política de brazos cruzados de Fernández. Aunque hay algunos que no aguantan. Son los casos de María Ortiz Aguilar y María Pilar Canedo Arrillaga, cuyo mandato acaba de expirar y, aunque podían seguir sin problemas hasta que haya nuevo Gobierno y nombre sustitutos, han preferido tomar las de Villadiego.

Su salida ha dejado sin quórum la sala de supervisión regulatoria (la CNMC tiene dos salas, ésta y la de competencia), lo que ha obligado a Fernández a un cambalache: cambiar a un consejero de la de competencia a la de supervisión para poder seguir funcionando. Si se va algún consejero más, no habrá quórum en el conjunto de la Comisión y la paralización será absoluta. Y en breve vencen los mandatos de otros dos, pero en principio pretenden continuar en el cargo. Aunque siempre puede haber imprevistos: en agosto falleció el vicepresidente, Ángel Torres.

Aceite y depósitos

Otra cuestión es si la CNMC podría actuar en cuestiones como el aceite de oliva o los depósitos. Lo del aceite, como es sabido, obedece principalmente a las malas cosechas. Pero siempre que hay escasez de un bien, hay acaparamiento y especulación; el ser humano es así. ¿Están especulando las grandes envasadoras o distribuidoras de aceite? Mucha gente se teme que algo de eso hay, y probablemente merece la pena investigarlo. Pero no lo vamos a saber porque la CNMC no va a mover un dedo al respecto.

¿Y los depósitos? Pues tres cuartos de lo mismo. Como les hemos explicado en OKDIARIO, los bancos no pagan más por el ahorro porque tienen liquidez de sobra y el crédito está bajando, así que no van a pagar por algo que no necesitan y fastidiar unos márgenes que por fin son decentes después de años con tipos negativos. Ahora bien, muchos en el sector piensan que si don Emilio (Botín) siguiera vivo, ya habría desatado una guerra de depósitos para machacar a la competencia. Siempre lo hacía, recuerden las supercuentas o las superhipotecas.

Pero ahora nadie quiere tirar la primer piedra. ¿Eso es un cártel? Pues estaría bien que la CNMC lo investigara y fijara una doctrina al respecto. Pero, mientras siga Cani Fernández, ni está ni se la espera.