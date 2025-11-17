Los clientes arrasan en Lidl: todos quieren estar calentitos este invierno a un precio de risa

Hay productos que pasan por la web de Lidl casi en silencio y otros que duran horas porque la gente los detecta al vuelo. Y de cara al próximo invierno, uno de los artículos que más revuelo está generando es una chimenea eléctrica que parece salida de una casa de campo, pero que en realidad, cuesta menos que una manta térmica. Tiene un diseño clásico, al que se le suma además un efecto de llamas que sorprende a todos. Pero lo mejor es el precio que tiene ahora mismo y que hace que se convierta en uno de esos chollos que vuelan sin que dé tiempo a pensárselo demasiado.

Con ver la foto, entendemos el porqué del éxito que está teniendo esta nueva solución de Lidl para no pasar frío en invierno. La chimenea compacta, de estética tradicional, tiene un acabado en blanco o negro y ese efecto de brasas que da calor sólo con mirarlo. El diseño, sumado a la calidad del producto hace que se convierta en uno de los más deseados del actual catálogo del bazar online de Lidl. Pero además, no hace falta encenderla para que dé ambiente; es parte del encanto de este tipo de aparatos, aunque la razón de más peso para su éxito, es que esta chimenea eléctrica de 2000 W costaba 59,99 euros y Lidl la ha rebajado a 29,99 euros. Y claro, con ese descuento y las temperaturas empezando a bajar, era cuestión de días que se convirtiera en uno de los productos más buscados de la temporada. Toma nota, porque se van a agotar al momento, así que si deseas lograr calentar la casa, y a la vez, darle un aspecto más acogedor, este supermercado tiene lo que necesitas.

La chimenea de Lidl que arrasa para este invierno

Este modelo de chimenea eléctrica que puedes encontrar encontrar en Lidl no es una estufa cualquiera. Es una chimenea decorativa con efecto leña y función de calefacción que puede utilizarse de dos formas:

Sólo como iluminación ambiental (las llamas sin calor).

Sólo como calefacción (sin efecto visual).

Esta doble opción es lo que más gusta a los clientes que ya se han hecho con ella, porque permite tener la sensación de chimenea encendida sin subir la temperatura si no hace falta. Perfecta para las tardes en casa en las que solo buscas ambiente sin gastar energía de más.

El efecto de llamas está bastante conseguido y, aunque es totalmente eléctrico, da ese punto acogedor típico de las chimeneas tradicionales. Su tamaño (aprox. 38 x 23 x 50,5 cm) permite colocarla en salones pequeños, dormitorios o incluso en un despacho sin ocupar demasiado espacio.

Dos niveles de calefacción y un termostato regulable

Otra de las ventajas que tiene esta chimenea eléctrica que ofrece Lidl, es que permite regular el calor según lo que necesite cada habitación. Tiene dos niveles de potencia:

950 W

1950 W

Además, incorpora un termostato regulable sin escalonamientos, lo que permite ajustar la temperatura de forma continua, sin saltos bruscos. Para quienes no quieren estar encendiendo y apagando manualmente la calefacción, este detalle marca la diferencia.

También incluye protección contra sobrecalentamiento, algo esencial cuando se usan aparatos eléctricos durante varias horas. Y su cable de 180 cm da bastante margen para colocarla donde mejor encaje sin depender de regletas.

Diseño clásico que encaja prácticamente en cualquier casa

Llama la atención su estética: una chimenea compacta con formas redondeadas, columnas decorativas y un tirador frontal metálico. Está disponible en blanco o negro, dos colores que se integran bien en ambientes modernos o más rústicos. En la foto ambientada, el modelo blanco destaca especialmente: aporta luz, calidez visual y un aire casi vintage sin resultar pesado.

Pese a su aspecto, es sorprendentemente ligera: pesa unos 5,3 kilos, lo que permite moverla de estancia fácilmente. Quienes la han comprado comentan que su aspecto es más “de mueble” que de aparato eléctrico, algo poco habitual en este rango de precios.

Por qué está arrasando en la web de Lidl

Varias razones explican el éxito del producto:

El precio: de 59,99 € a 29,99 €. Una rebaja que no se ve todos los días.

El diseño: una chimenea elegante que queda bien incluso apagada.

una chimenea elegante que queda bien incluso apagada. La función doble: luz ambiental o calefacción según el momento.

luz ambiental o calefacción según el momento. El tamaño: compacta, fácil de mover y apta para pisos pequeños.

compacta, fácil de mover y apta para pisos pequeños. La disponibilidad: sólo online, sin necesidad de cargar con ella.

Y en un invierno en el que cada euro cuenta, encontrar un aparato decorativo y funcional por debajo de los 30 euros es casi un golpe de suerte.

Hasta cuándo va a estar disponible

La chimenea eléctrica está a la venta únicamente online en Lidl por 29,99 euros. La disponibilidad cambia por horas y lo normal es que no haya reposiciones constantes, así que conviene decidir rápido si te interesa. Como suele pasar con los productos de calefacción de Lidl, no suelen durar mucho una vez llega el frío.