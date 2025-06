Un cliente pregunta por la colonia más famosa de Mercadona y el supermercado responde: «Volveremos…»

Muchas son las colonias y perfumes que podemos encontrar en el supermercado número 1 en España. Sin embargo, Borealia For Him llevaba tiempo siendo la colonia de hombre más vendida de Mercadona, y de la noche a la mañana desapareció para tristeza de muchos de los Jefes de este supermercado.

Una colonia perfecta para el día a día, pero también para ocasiones especiales que se había convertido en el top ventas de Mercadona gracias a notas como el iris o la madera. Sin embargo y como decimos, desapareció para sorpresa de todos hasta el punto de provocar que varios clientes preguntaran directamente a la cadena valenciana en redes sociales, obteniendo por fin una respuesta que ha traído la alegría a todos. Borealia For Him ha vuelto, aunque ligeramente cambiada pero sin dejar su esencia y ese aroma que la convierte en un perfume tan imprescindible y deseado. Descubre a continuación, si esta colonia de Mercadona ya está en tu tienda más cercana, porqué gusta tanto, de qué se compone y por qué es la elección perfecta para perfumarte este verano.

La colonia para hombre de Mercadona que por fin regresa

Hace unos días, un usuario de X (antes Twitter) compartió una imagen del perfume Borealia for Him junto a una pregunta directa a la cuenta oficial de Mercadona: «¿Cuándo volvéis a poner mi colonia preferida?» El mensaje venía acompañado de emojis tristes y la foto de la clásica botella azul de Borealia Shine for Him, esa que tantos hombres han convertido en sello personal. La respuesta del supermercado fue rápida: «Volveremos a tenerla a partir del 2 de junio aproximadamente en nuestras tiendas».

Y efectivamente, el 2 de junio la colonia más famosa de Mercadona volvió. Pero con sorpresa incluida: el frasco ya no es exactamente igual. Aunque su esencia se mantiene, el diseño se ha renovado. Un nuevo envase que conserva el azul turquesa pero apuesta por un aire más sofisticado y moderno, con líneas más depuradas y una caja con estética minimalista.

Una fragancia que enamora

Borealia Shine for Him es una de esas fragancias que, sin necesidad de un precio elevado ha sabido ganarse un hueco en la rutina diaria de miles de personas. Su frasco de 100 ml por 11,00 € la convierte en una opción accesible, pero es su composición lo que realmente marca la diferencia.

Si miramos la etiqueta podemos encontrar un eau de parfum para hombre que se abre con notas de salida de lima, refrescante y chispeante, como un soplo de energía. Después, el corazón se revela con una inesperada y elegante nota de iris, un toque floral que aporta profundidad sin perder masculinidad. Por último, el fondo se asienta con un toque cálido y amaderado gracias a la madera de cade, envolvente, persistente, y con un punto ahumado que le da carácter.

El resultado es una fragancia equilibrada, sofisticada pero fácil de llevar, ideal tanto para el día a día como para ocasiones más especiales. No sorprende que quienes la han probado no quieran dejarla escapar y lo mejor, te dura perfectamente entre 6 y 7 horas y con ella vas a recibir cumplidos. Es la colonia por la que seguro que te van a preguntar.

De nuevo en tiendas y online

La publicación del usuario @djanthonypin no fue la única. Durante semanas, muchos clientes comenzaron a preguntar por esta colonia. Pero la respuesta de Mercadona no sólo ha confirmado la vuelta, sino que además muestra preocupación por la tienda en la que el cliente la ha buscado. Sabemos que muchas veces Mercadona lanza un producto o repone uno agotado, pero no al mismo ritmo en todas las tiendas. De todos modos, en este caso en concreto hemos comprobado como Borealia Shine Him está disponible en la tienda online del supermercado, así que no la tienen en tu tienda más cercana, sabes que la puedes comprar desde casa.

Nuevo diseño, misma esencia

Aunque ha cambiado su apariencia externa (aunque apenas es apreciable), el contenido se mantiene fiel. En la nueva presentación, el frasco es algo más moderno, con una tipografía diferente y un acabado más satinado. La caja también se ha renovado: ahora es blanca con detalles en azul turquesa y líneas estilizadas que recuerdan a los rayos del sol. Una imagen que refuerza su nombre, Shine, y que parece querer reflejar ese brillo fresco que también tiene la fragancia.

A pesar del cambio visual, podemos decir que se trata del mismo producto. Así que quienes estaban preocupados por posibles modificaciones en la fórmula pueden respirar tranquilos: la esencia de Borealia Shine Him sigue siendo la de siempre.

Lo que ha ocurrido con esta colonia no es simplemente una historia de marketing o reposición de stock. Es un ejemplo más de cómo los productos cotidianos pueden tener un lugar especial en la vida de las personas. Porque más allá del aroma, lo que muchos buscan cuando regresan a Borealia Shine no es solo una fragancia sino un sello de identidad y que además es económico: sólo 11 euros.