El Registrador Mercantil de Sevilla ha acordado dejar sin efecto el complemento a la convocatoria de la junta de accionistas de Abengoa en la que los accionistas críticos de Abengoashares pedían que se votara el nombramiento como consejeros de la sociedad de Clemente Fernández y de Joaquín Martínez Sieso. De esta forma, no podrán ocupar ya la presidencia de la matriz del grupo, actualmente en concurso de acreedores, como pretendían. Pero tendrán otra oportunidad en una nueva junta que debe convocarse en breve para aprobar las cuentas de 2020.

El administrador concursal de Abengoa comunicó este lunes la decisión del registrador mercantil a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque ya el pasado miércoles, 22 de septiembre, Fernández, que aspiraba a presidir Abengoa, y Martínez Sieso informaron de que habían retirado su petición para que se les votara como consejeros en la junta.

Según estos accionistas, el consejo de Abengoa, formado por Juan Pablo López Bravo y Cristina Vidal, y la administración concursal publicaron el complemento al orden del día de la Junta fuera de plazo y esto podría ser utilizado para pedir la anulación de los acuerdos que ésta adopte.

Ahora el Registrador Mercantil de Sevilla en una resolución deja sin efecto el complemento de convocatoria, que se publicó el 16 de septiembre, alegando que ha transcurrido el plazo de cinco días siguientes a la publicación del mismo sin que los solicitantes hayan aportado documentación alguna justificativa de su condición actual de accionistas.

Habrá una nueva junta en la que Fernández será presidente

No obstante, fuentes cercanas a la compañía explican que Fernández no tardará mucho en acceder a la presidencia, porque en breve debe convocarse otra junta para aprobar las cuentas de 2020 (en la de esta semana se someterán a aprobación las de 2019). Asimismo, esta presidencia no tendrá poderes patrimoniales al estar la empresa -que es un mero holding tenedor de las acciones de Abenewco1, la filial operativa- en concurso de acreedores y gestionada por un administrador concursal, Ernst & Young.

En el orden del día de la Junta, fijada para el 30 de septiembre en primera convocatoria y el 1 de octubre en segunda, se mantiene, entre otras cuestiones, la aprobación de las cuentas de la compañía de 2019 formuladas por el administrador concursal y que, según PwC, expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad al cierre de ese ejercicio, así como de sus resultados y flujos de efectivo.

Dichas cuentas, remitidas a la CNMV, reflejan unas pérdidas de 487 millones de euros y un pasivo que excede al activo corriente en 649 millones, lo que implica incurrir en situación de concurso de acreedores.

Según el informe de PwC, las pérdidas son producto, entre otros factores, de los fuertes deterioros registrados respecto de sus inversiones en sociedades del grupo, cuya matriz fue declarada en concurso de acreedores el pasado 26 de febrero.