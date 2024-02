Cientos de tractores haciendo sonar sus cláxones han comenzado a circular por las calles de Bruselas desde primera hora de este jueves, 1 de febrero, en protesta por los problemas de producción y costes del sector primario. La manifestación agrícola coincide con una reunión extraordinaria del Consejo Europeo y con la escalada de concentraciones de agricultores que está habiendo en toda Europa.

Otros grupos de tractores ya estaban circulando desde el amanecer por la circunvalación interior de la capital belga, lo que dificultaba el tráfico. Ante esta situación, las autoridades han instado a la población a dar preferencia al transporte público para los desplazamientos en la capital.

La policía federal de carreteras también comunicó la presencia de varios grupos de tractores en diversas carreteras nacionales y sus alrededores, todos dirigidos hacia la capital.

La indignación de los agricultores belgas, que iniciaron conatos de protesta el pasado viernes y llevaron a cabo acciones desde el domingo, pretende intensificarse este jueves en Bruselas. El objetivo es expresar el malestar del sector ante los líderes europeos.

Los representantes de las asociaciones agrarias de distintos países, incluida la española Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), participarán en una concentración en el barrio europeo este mediodía para explicar las razones del malestar del campo.

«Asaja se une a la voz del sector agrario para protestar por la injusta y difícil situación que asola al campo europeo», indicó la asociación en un comunicado la víspera que explicaba que también habrá representantes de asociaciones de Italia y Portugal.

No se espera que las razones del descontento de los agricultores, que han provocado protestas en más de 15 estados miembros en los últimos meses, incluidos Alemania y Francia, sean abordadas formalmente en la cumbre europea de hoy. Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó hace unos días su deseo de abordar el asunto durante su estancia en Bruselas.

