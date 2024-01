Las protestas de los agricultores franceses han vuelto a afectar a los camioneros españoles. La jornada de manifestaciones que están llevando a cabo los agricultores franceses ha provocado el corte en sentido norte de la frontera con España por La Jonquera, mientras en la noche del jueves se produjeron de nuevo ataques a los camiones de fruta españoles.

Está previsto que el Gobierno de Emmanuele Macron anuncie hoy medidas para mejorar la situación de los agricultores franceses, que llevan varios días de protestas exigiendo al Ejecutivo mejoras salariales y medidas que les ayuden a afrontar la inflación y evitar la excesiva burocracia.

Los sindicatos anunciaron un viernes negro para esta jornada, y ya se han producido las primeras consecuencias para el tráfico en la frontera. Las autoridades catalanas tratan de paliar los cortes obligando a los camiones a desviarse por la salida 3 de la autopista en sentido norte.

Este jueves por la tarde los agricultores franceses han vuelto a atacar a camioneros españoles, desvalijando sus productos. La prensa local francesa han informado de estos ataques, sobre todo al sur de la ciudad de Montélimar. En esta zona cientos de vehículos han bloqueado dos vías y han desparramado cargas de estiércoles, paja, escombros y neumáticos, según recogen las informaciones publicadas.

Una televisión local francesa ha emitido unas declaraciones de Syklvie Meynier, responsable del sindicato FNSEA en esta zona, en las que ha admitido que habían «detenido los camiones extranjeros con la mayor cortesía». «Hemos abierto los camiones y vaciado todo lo que era extranjero», ha señalado.

Como en otras numerosas ocasiones, los agricultores franceses se quejan de que los acuerdos con la Unión Europea les obligan a producir menos y a comprar productos europeos que ellos mismos pueden producir. «Lo que nos cabrea es que tengamos que importar los alimentos que tenemos aquí. Nosotros producimos con unas condiciones excepcionales», ha añadido Meynier en sus declaraciones televisivas.

No ha sido el único caso de ataques a productos españoles. La emisora local France Bleu Drôme Ardèche emitió una entrevista con otro agricultor en el que reconocía que habían vertido una cisterna de vino blanco español y dijo que estaban «orgullosos», según publica Efe. Según las informaciones emitidas por esta radio local, entre una docena y una quincena de cargamentos de camiones extranjeros con frutas y verduras acabaron en el suelo.

Otros testigos presenciaron en Nimes cómo se prendía fuego a frutas y verduras españolas que habían sido vaciadas en la carretera en otro bloqueo de agricultores.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), mayoritaria en el sector en España, ha calificado estos incidentes de «indignantes». Este jueves emitió un comunicado en el que advertía de la situación que se podía dar en la jornada de hoy por las protestas y las consecuencias para los camioneros españoles.

La CETM ha pedido al Gobierno español que exija al Ejecutivo francés que acabe con estos bloqueos y se garantice la libre circulación de las mercancías.

Además, la CETM ha pedido una reunión al ministro de Transportes, Oscar Puente, o de lo contrario habrá situaciones indeseables, como paros en el sector. El presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, ha asegurado en una rueda de prensa que esto se daría en una situación límite y tras agotar toda las vías de negociación previas, además de que solo lo harían con el consenso de todo el sector.

«Si el Ministerio no empieza con rapidez a tratar los temas que incumben al transporte, se va a producir una preocupación en el sector que nos llevará a situaciones no deseables para ninguna parte. Nuestra prioridad es siempre la negociación. Un paro no es un fin en sí mismo, es una medida de presión, que no se descarta pero que solo se llevará a cabo en una situación absolutamente límite», ha declarado.