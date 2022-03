Los días de lluvia pueden ser muy molestos, y aunque hay a muchas personas que les gustan, sin duda te obligan a cambiar tu look por completo, tanto en calzado como en las prendas que te vas a poner. Hoy te mostramos una chaqueta colorida de New Balance que es perfecta para los días de lluvia y que te dará un look increíble… ¡Podrás combinarla de infinitas maneras!.

New Balance es una de las firmas deportivas más reconocidas en todo el mundo, lejos de las todopoderosas Nike y Adidas pero sin duda con una trayectoria de éxito a lo largo de los años que la ha convertido en una marca de prestigio y calidad. Ropa, calzado y accesorios se cuentan por cientos en sus colecciones, todos específicamente diseñados para la práctica deportiva o para llevar un look sport.

Esta chaqueta colorida de New Balance te enamorará

Se trata de la Chaqueta NB Athletics Mystic Minerals Anorak, una chaqueta multicolor en la que predomina el blanco y que combinará con muchos colores, lo que sin duda te permitirá crear muchos looks con ella. Su precio oficial es actualmente de 85€ en la página de New Balance, un importe que merece la pena ya que es una prenda de calidad a la que podrás sacarle mucho partido.

Esta chaqueta colorida de New Balance está inspirada en los paisajes de montaña y cuenta con un bonito estampado en tonos pasteles que será perfecto tanto para la primavera que está a punto de llegar como para esas tardes frescas de verano. Un diseño precioso que encaja a la perfección en cualquier época del año.

Diseñada para mujer, tiene un corte holgado que la hace muy cómoda, con el cuello alto y un ribete que contrasta con los tonos de la base. Además, es una chaqueta que se pone y quita fácilmente gracias a los botones a presión que tiene en el hombro, lo cual incluso le da un toque asimétrico original y muy llamativo.

Fabricada en 100% poliéster suave y duradero, su holgura permite que cubra cadera, cintura y pecho, en todas partes con absoluta comodidad. Entre sus principales características destacan también cuello alto con cordón, puños elásticos, dobladillo elástico y bolsillos abiertos para meter las manos y así mantenerlas calentitas.

Si estás buscando una prenda de abrigo ideal para primavera que te proteja en cualquier día de lluvia pero sea perfecta para otras ocasiones, sin duda esta chaqueta colorida de New Balance es una de tus mejores opciones.