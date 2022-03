Ir a la moda no está reñido con ir cómoda y Tamara Falcó lo demuestra creando increíbles looks y combinándolos con deportivas que quitan el aliento de lo bonitas que son. Ella tiene el look adecuado para cada plan y hoy te traemos las New Balance de Tamara Falcó que querrás en tu armario.

Las deportivas pueden formar parte de un look elegante y ella, es el claro ejemplo con las New Balance que ya ha llevado en varias ocasiones y que ya se han convertido en las deportivas más buscadas de este 2022. Una propuesta más casual que la marquesa de Griñón utiliza para planes informales sin dejar el estilo de lado.

Hace tiempo que los zapatos tipo sneakers se han convertido en un básico de armario, ideales para combinar con todo tipo de conjuntos. Aportan un toque actual perfecto para pasear por la ciudad, hacer mil recados o simplemente, disfrutar de un día tranquilo en el campo.

Las deportivas tienen múltiples ventajas frente a otro tipo de zapatos como por ejemplo, los tacones. Las primeras aportan una comodidad y agilidad más que necesaria para afrontar el día a día desenfrenado en la ciudad. Por eso, cada vez se pueden encontrar en más contextos, incluso en las pasarelas más exclusivas, encontramos algún que otro par. Cada zapato tiene su momento, claro está que nadie renuncia a un buen par de tacones, pero siempre está bien contar con alternativas más prácticas, bonitas e ideales para cualquier ocasión.

Este modelo combina tonalidades grises y aporta un estilo elegante con el detalle de empeine de ante y tejido. Además, incorporan una entresuela Fresh Foam que aporta comodidad y amortiguación en el pie, ya que está pensada para conseguir una pisada ligera y llena de confort. Será la incorporación estrella a tu armario esta primavera, los colores grises en ese tono claro aportarán mucha luz y color a tus looks para la temporada de calor que está por venir.

Para conseguir una pisada firme, estas deportivas incluyen las tecnologías N GRIP Y NDurance, así previenen el deslizamiento del pie al andar y esto se complementa con borde asimétrico que añade un extra de estabilidad al tobillo que te hará estar comodísima durante kilómetros. ¡Se sentirán como un guante hecho a medida en todo momento!

Su delicado diseño y sus acabados de calidad hace que sean las favoritas de muchas, pero es que cuando las pruebas… ¡Ya no puedes vivir sin ellas! El modelo Fresh Foam 1880 es un básico de armario que te podrás poner día sí, día también, de eso estamos seguros.

¿Te han gustado? ¡Nosotras ya corremos a la web de New Balance! Allí podrás conseguirlas, siempre y cuando no hayan volado antes. Lo que está claro es, que en cuanto las New Balance de Tamara Falcó salen en alguna fotografía de la marquesa, encontrar el modelo en tienda puede convertirse en todo un reto. No lo dudes y hazte con un par de deportivas Fresh Foam 1880, verás que se convierten en un «must» en tu rutina diaria.