La Declaración de la Renta 2021 empieza con la llegada del borrador, todas las miradas se dirigen directamente a la casilla 505. Para poder realizar la correspondiente gestión, es decir, obtener la nueva declaración de la renta, necesitamos tener a mano la del año anterior y facilitar un dato que junto a nuestro DNI dará lugar a la descarga del borrador. Se trata de un procedimiento que añade la seguridad necesaria a un proceso que implica el conocimiento de unos datos importantísimos, de ahí la importancia de esta casilla.

La importancia en la Declaración de la Renta de la casilla 505

El periodo de realización de la declaración de la Renta 2021 ha empezado y con él la llegada de una serie de pasos que durarán hasta junio. El 30 de junio es la fecha máxima en la que se podrá realizar esta declaración de la renta, pero antes, necesitamos el borrador que dará lugar a la llegada de los datos fiscales del año 2021.

Obtener el borrador es un proceso sencillo que podemos hacer telemática, pero para conseguir realizarlo con éxito, necesitamos un dato clave. De ahí la importancia de una casilla que nos la piden como medida de seguridad, por contener una información esencial en toda la declaración de la renta.

El dato de esa casilla 505 es el que corresponde a la base liquidable general sometida a gravamen, se deberá introducir junto a otros datos para poder conseguir ese número de referencia. De esta manera, con un número de referencia que nos asegura la llegada del borrador actualizado, se puede empezar este proceso fiscal que año tras año se repite.

En el caso de no haber hecho la declaración de la renta en el año anterior, algo que puede suceder al no llegar al mínimo que se exige para hacerla, esta casilla no tendía un dato, sino directamente el número 0. En este caso los contribuyentes para probar su identidad tendrán que introducir las últimas cinco cifras del IBAN de una cuenta bancaria a su nombre.

De esta forma se puede llegar al importante momento de recibir el número de referencia y poder obtener con total seguridad el borrador de la declaración de la renta. A partir de ese momento, el final de la declaración de la renta estará más cerca. Solo tendremos que comprobar y completar los datos que hagan falta para poder presentarla con la máxima eficiencia posible, sin fallos.