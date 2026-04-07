La casa-palacio que esconde el centro de Sevilla: casi 700 m2, piscina y 4,5 millones de euros

Con 680 metros cuadrados construidos, esta vivienda distribuida en seis plantas representa una de las ofertas más exclusivas actualmente disponibles en la ciudad.

La casa-palacio que esconde el centro de Sevilla: casi 700 m2, piscina y 4,5 millones de euros
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Estefanía Jorge

El mercado inmobiliario de lujo en Sevilla sigue ganando protagonismo con propiedades únicas que difícilmente pasan desapercibidas. Es el caso de esta espectacular casa-palacio situada en pleno casco histórico, en el barrio de El Arenal, que ha salido a la venta por 4,5 millones de euros y que reúne todos los ingredientes del segmento prime: ubicación privilegiada, valor patrimonial y equipamiento de alto nivel.

Con 680 metros cuadrados construidos, esta vivienda distribuida en seis plantas representa una de las ofertas más exclusivas actualmente disponibles en la ciudad.

Una casa-palacio rehabilitada con esencia histórica

Construida en 1950, la propiedad fue sometida a una reforma integral en 2008 que transformó por completo su estructura sin renunciar a su identidad original. Este equilibrio entre tradición y modernidad es, precisamente, uno de sus grandes atractivos.

Durante la rehabilitación se incorporaron elementos de alto valor artesanal, como techos inspirados en el estilo mudéjar elaborados por especialistas, o puertas de cedro del Líbano talladas a mano. Cada detalle refuerza el carácter singular del inmueble, algo especialmente valorado en el mercado de lujo actual.

Espacios amplios, luminosos y pensados para el confort

Uno de los aspectos más destacados de la vivienda es su distribución, diseñada para maximizar la comodidad y la funcionalidad sin perder elegancia.
Desde la entrada principal se accede a un impresionante salón con techos abovedados, pilares de mármol y una gran chimenea que actúa como eje central del espacio. La vivienda cuenta además con ascensor, lo que facilita la conexión entre las seis plantas.

En total, dispone de:

  • 6 dormitorios
  • 8 baños
  • Varias salas de estar con chimenea
  • Biblioteca de estilo inglés
  • Vestidor en la suite principal

La orientación sureste permite una excelente entrada de luz natural, un factor clave que incrementa el valor percibido de la propiedad.

Terrazas con vistas y piscina en la azotea: un lujo poco común

En el segmento inmobiliario urbano de Sevilla, contar con espacios exteriores amplios es un verdadero diferencial. Esta casa-palacio no solo cumple con ese requisito, sino que lo eleva.
La vivienda dispone de dos terrazas:

  • Una de aproximadamente 50 m2
  • Otra en la azotea con vistas panorámicas al casco histórico

En esta última se encuentra una piscina de inspiración clásica, un elemento excepcional en este tipo de propiedades y una de las características que más puede atraer a compradores nacionales e internacionales.

Equipamiento premium en pleno centro histórico

Más allá de su valor estético y arquitectónico, la vivienda incorpora prestaciones técnicas propias de los activos más exclusivos del mercado:

  • Suelos radiantes
  • Sistema de aire acondicionado
  • Radiadores
  • Carpintería exterior de alto aislamiento acústico y seguridad
  • Ocho chimeneas de mármol distribuidas por la casa

Todo ello refuerza su posicionamiento como una vivienda de lujo lista para entrar a vivir.

 

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