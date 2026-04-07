La casa-palacio que esconde el centro de Sevilla: casi 700 m2, piscina y 4,5 millones de euros

El mercado inmobiliario de lujo en Sevilla sigue ganando protagonismo con propiedades únicas que difícilmente pasan desapercibidas. Es el caso de esta espectacular casa-palacio situada en pleno casco histórico, en el barrio de El Arenal, que ha salido a la venta por 4,5 millones de euros y que reúne todos los ingredientes del segmento prime: ubicación privilegiada, valor patrimonial y equipamiento de alto nivel.

Con 680 metros cuadrados construidos, esta vivienda distribuida en seis plantas representa una de las ofertas más exclusivas actualmente disponibles en la ciudad.

Una casa-palacio rehabilitada con esencia histórica

Construida en 1950, la propiedad fue sometida a una reforma integral en 2008 que transformó por completo su estructura sin renunciar a su identidad original. Este equilibrio entre tradición y modernidad es, precisamente, uno de sus grandes atractivos.

Durante la rehabilitación se incorporaron elementos de alto valor artesanal, como techos inspirados en el estilo mudéjar elaborados por especialistas, o puertas de cedro del Líbano talladas a mano. Cada detalle refuerza el carácter singular del inmueble, algo especialmente valorado en el mercado de lujo actual.

Espacios amplios, luminosos y pensados para el confort

Uno de los aspectos más destacados de la vivienda es su distribución, diseñada para maximizar la comodidad y la funcionalidad sin perder elegancia.

Desde la entrada principal se accede a un impresionante salón con techos abovedados, pilares de mármol y una gran chimenea que actúa como eje central del espacio. La vivienda cuenta además con ascensor, lo que facilita la conexión entre las seis plantas.

En total, dispone de:

6 dormitorios

8 baños

Varias salas de estar con chimenea

Biblioteca de estilo inglés

Vestidor en la suite principal

La orientación sureste permite una excelente entrada de luz natural, un factor clave que incrementa el valor percibido de la propiedad.

Terrazas con vistas y piscina en la azotea: un lujo poco común

En el segmento inmobiliario urbano de Sevilla, contar con espacios exteriores amplios es un verdadero diferencial. Esta casa-palacio no solo cumple con ese requisito, sino que lo eleva.

La vivienda dispone de dos terrazas:

Una de aproximadamente 50 m2

Otra en la azotea con vistas panorámicas al casco histórico

En esta última se encuentra una piscina de inspiración clásica, un elemento excepcional en este tipo de propiedades y una de las características que más puede atraer a compradores nacionales e internacionales.

Equipamiento premium en pleno centro histórico

Más allá de su valor estético y arquitectónico, la vivienda incorpora prestaciones técnicas propias de los activos más exclusivos del mercado:

Suelos radiantes

Sistema de aire acondicionado

Radiadores

Carpintería exterior de alto aislamiento acústico y seguridad

Ocho chimeneas de mármol distribuidas por la casa

Todo ello refuerza su posicionamiento como una vivienda de lujo lista para entrar a vivir.