Una de las carnes que más se consumen en nuestro país es la de cerdo, que podemos además de distintas partes del animal y aunque generalmente solemos comprar lomos o filetes lo cierto es que existen otras «especialidades» o partes que parece que son mucho más apreciadas si buscamos un mejor sabor o poder comer carne de cerdo de una forma distinta. Esto es precisamente lo que nos presenta ahora uno de los supermercados de referencia que parece estar arrasando con una de sus últimas novedades. Toma nota porque esta es la carne más buscada de todo Mercadona que ha vuelto locos a sus clientes.

La carne que arrasa en Mercadona

Si tienes ganas de comer carne de cerdo de una forma distinta, debes probar la novedad que actualmente se está agotando de las estanterías o mejor dicho, de las neveras de Mercadona. Os estamos hablando de la bandeja de lagarto de cerdo que estos supermercados vende además en un formato para que la pueda probar toda la familia.

Cuando hablamos de Lagarto de cerdo de Mercadona, no nos estamos refiriendo al famoso reptil. A pesar de ese nombre el lagarto de cerdo no es más que la parte de carne de este animal que está entre las costillas y el lomo, de manera que la carne que se obtiene son tiras largas que además no suelen tener más de tres o cuatro centímetros de grosor.

El sabor del lagarto de cerdo es algo más sabroso y también más jugoso que los simples filetes o el lomo de cerdo, pero eso sí, para poder disfrutar de esta carne en condiciones se recomienda cocinarla a la plancha o a la parrilla y en especial, al ajillo. Sin embargo, es posible que la veas en algunos restaurantes como se sirve como si fueran unas costillas de cordero, hechas a la brasa.

Si tienes barbacoa puedes intentar hacer así este tipo de carne, pero si se trata de probarla para comprobar si te gusta o no, lo cierto es que si la fríes en la sartén con muy poco aceite y con un poco de ajo y perejil notarás enseguida que está deliciosa y seguro que querrás hacerla de otras muchas maneras. Además, la puedes acompañar de guarniciones distintas como por ejemplo unas simples patatas fritas o también unas verduras al horno o por ejemplo unas berenjenas rebozadas.

Si tienes ganas de probar esta nueva carne disponible en Mercadona, que sepas que se vende en una bandeja de 500 gramos para que así pruebe el lagarto de cerdo toda la familia y el precio es de 3,65 euros.