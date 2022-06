Camy vuelve con los helados de tu infancia: ¿Cuál era tu favorito?

Si tienes más de 30 años o más de 40 años seguro que te acordarás de un marca de helados llamada Camy que durante gran parte de los 70 y de los 80 fue una de las grandes marcas de helados en España y en el caso de que eches de menos sus helados, estás de enhorabuena porque regresan y lo hacen además con los helados que le dieron la fama que tuvo en su día, de modo que no podemos estar más felices porque Camy vuelve con los helados de tu infancia, pero ¿Cuál era tu favorito?.

Vuelven los helados Camy

Seguro que si te preguntan hoy en día que marcas de helados conoces podrás decir Magnum, Carte D´Or o también Calisse, por no hablar de los helados que encontramos hoy en día en los supermercados, pero si cogemos una máquina del tiempo y viajamos a los 60, los 70 0 los 80, seguro que los niños de esas décadas te dirán que entre sus helados favoritos están los de Camy, una marca nacida en 1963 bajo el nombre inicial de Camay (tenían incluso el lema «helados Camay mejores no los hay»), pero que fue adquirida por Nestlé y aunque no podemos decir que en los últimos años desaparecieran por completo (a principios de los 2.000 todavía existía), lo cierto es que ya hacía mucho que nada se sabía de ellos.

Pero ahora, en el verano de 2022, Camy regresa a nuestras vidas y lo hace además con sus helados más míticos de modo que ha lanzado en redes una campaña que ya se ha hecho viral y en la que aparece precisamente uno de los helados que más vendía en los 80. El famoso Apolo que era un corneto super cremoso de chocolate o de nata y que vuelven con los mismos sabores pero además con otros muchos como el de fresa, el de turrón, el de vainilla pecan o el de nata y chocolate.

Para los que no hayáis podido ver aún el spot publicitario de Helados Camy ¡Aquí lo tenéis! Estamos muy contentos por la gran acogida que ha tenido la marca, que seguro ha generado recuerdos a más de uno. ¡Muchas gracias! Back to Camy, el placer de volver. pic.twitter.com/B92Gq4Seky — Ice Cream Factory (@icfcicecream) June 15, 2022

También vuelven sus almendrados de chocolate y vainilla por dentro, sin olvidarnos de sus cortes, sus sandwich de galleta y nata o los Maxiduo, otro helado mítico de la época que puede que hoy en día muchos asocien al famoso Maxibon, teniendo en cuenta que son prácticamente iguales y que además no podemos olvidar que estos últimos son de Nestlé.

¿Cuál de ellos era tu favorito? Seguro que con lo que te hemos contado habrás hecho un pequeño viaje al pasado de tu infancia, que a partir de ahora puedes volver a recrear saboreando de nuevo los helados Camy.