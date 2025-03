Cambio oficial en la edad de jubilación para este 2025: los requisitos para cobrar el 100%

Las personas que quieran acceder a la jubilación en este año 2025 tendrán que cumplir con mayores requisitos de cotización. Todo ello según la ley aprobada en 2011 por el Gobierno de Zapatero que aumentaba de forma progresiva la edad de jubilación hasta los 67 años. Así que los españoles que quieran retirarse a los 65 años con el 100% de la pensión tendrán que contar con más años cotizados en la vida laboral. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la edad para acceder a la jubilación.

«Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social». Este es el nombre de la norma aprobada el pasado año 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que aumentaba de forma progresiva la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, con fecha final el próximo 2027. Esta norma fue impulsada con el objetivo de hacer viable el sistema de pensiones ante la inminente llegada a la edad de jubilación de la llamada generación del baby boom en España, que fueron los nacidos entre 1958 y 1975.

Así que para este año 2025, las personas que quieran acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años recibiendo el 100% de la pensión tendrán que demostrar una cotización mínima de 38 años y tres meses cotizados. Los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar hasta los 66 años y 6 meses si no quieren perder un porcentaje de la prestación que les quedará hasta la fecha del fallecimiento. Estos criterios aumentarán en 2026, cuando tendrán que esperar a los 66 años y 10 meses los que no demuestren 38 años y tres meses cotizados. El último aumento de la edad de jubilación que establece la norma es 2027, cuando habrá que tener cotizados 38 años y seis meses para jubilarse y los que no cumplan con esto tendrán que demorar la retirada hasta los 67 años.

2025: 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 8 meses.

2026: 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 10 meses.

2027: 65 años si tienes 38 años y 6 meses cotizados – 67 años.

Los requisitos para la jubilación en 2025

Para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación en España, hay que tener una cotización mínima de 15 años durante la vida laboral. Este es el requisito mínimo e indispensable que tienen que tener los ciudadanos que podrán recibir un 50% de la base reguladora. Para determinar la cuantía de la cotización, se tendrán en cuenta los años cotizados, la edad real y las bases de cotización, cantidad que sale de sumar las bases de los últimos 300 meses (25 años) y dividirla entre 350. Esa cantidad será la base reguladora, cuyo porcentaje se cobrará en función de los años cotizados.

La Seguridad Social también permite a los españoles adelantar la jubilación cumpliendo con una serie de penalizaciones. Estos coeficientes reductores fueron impuestos por el Gobierno con el objetivo de intentar demorar el acceso a la jubilación de los españoles y que el mayor número de personas siga cotizando dentro del sistema. Por ello también se han introducido una serie de bonificaciones para los que atrasen la jubilación. Por ello, en los últimos años, la edad de acceso a la jubilación ha aumentado hasta los 65,2 años.

Jubilación con penalizaciones

Los ciudadanos españoles podrán adelantar la fecha de jubilación hasta 24 meses gracias a la jubilación anticipada voluntaria, que permite acceder a una retirada antes de tiempo cumpliendo con unos coeficientes reductores. Estos dependerán de los meses que se quiera adelantar la jubilación y los años cotizados a la Seguridad Social. Irá del 2,81% al 21%.

Los trabajadores también podrán adelantar la jubilación hasta 48 meses por la jubilación anticipada involuntaria. Esta modalidad permite a los ciudadanos acogerse a la jubilación con unos coeficientes reductores mínimos en caso de haber sido despedidos después de un ERE, la extinción de la personalidad jurídica de la empresa o en caso de violencia de género, por ejemplo.

También hay determinadas situaciones en las que no se apliquen estas penalizaciones. Esto sucederá en caso de discapacidad igual o superior al 45% (a partir de los 56 años) o por razón del grupo o actividad profesional para cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre. También podrán adelantar la jubilación sin penalización los que puedan acreditar una carrera larga de 40 años de cotización.